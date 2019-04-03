У пунктах пропуску «Грушів» та «Смільниця» запроваджено зміни у послідовності прикордонного та митного контролю Суспільство | 02-04-2019, 14:03 0 98

Апробація технологічних процедур щодо оформлення осіб та транспортних засобів стосується зміни послідовності прикордонного та митного контролю лише українських контрольних служб. Наразі вона діє у двох пунктах пропуску у пасажирському русі, а згодом планується і у пункті пропуску «Угринів».

Особливості змін полягають у тому, що при виїзді з України транспортний засіб здійснює одну зупинку перед лінією паспортного контролю. Після чого прикордонний наряд вносить інформацію про осіб та транспортні засоби, які перетинають кордон у відомчу базу даних. Вона автоматично передається до відповідної бази даних митниці. Відтак немає необхідності інспектору митниці ще раз вносити цю інформацію. Також одночасно здійснюється прикордонний та митний огляд автомобіля. Це дозволяє уникнути дублювання функцій, зменшити час необхідний для перетину кордону.

