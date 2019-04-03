Новий сервіс для закарпатців від ДФС – в Електронному кабінеті Суспільство | 02-04-2019, 12:01 0 88

З 1 березня 2019 року, з метою забезпечення зручності платників податків, ДФС запроваджено в тестовому режимі новий електронний сервіс. У його рамках фізична особа, не звертаючись до органів ДФС, через меню «Введення звітності» приватної частини Електронного кабінету може створити та направити до ДФС:

- облікову картку фізичної особи - платника податків, яка є заявою для реєстрації у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків;

- заяву про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків;

- надати копії документів, необхідні для реєстрації/ внесення змін до Державного реєстру;

- повідомлення про склад та мету збору персональних даних у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, права та обов’язки фізичної особи – платника податків;

- обрати контролюючий орган, до якого особа може звернутись для отримання документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків.

Підтвердженням подання заяви до ДФС є отримання першої квитанції в електронному вигляді, в якій зафіксовані дата та час подання заяви.

Інформацію про результат розгляду заяви можна переглянути у вкладці «Вхідні/вихідні документи»: повідомлення про результати обробки Облікової картки фізичної особи – платника податків – форма №1ДР (F1414601), повідомлення про результати обробки Заяви про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків – форма №5ДР (F1414701).

Звертаємо увагу, що подання Облікової картки/Заяви для внесення змін на своїх дітей – малолітніх осіб (до 14 років) в електронному вигляді можливе на підставі Свідоцтва про народження дитини для малолітніх осіб (до 14 років) та документа, що посвідчує особу одного із батьків (усиновителя, опікуна, піклувальника).

ДФС у Закарпатській області

