Львівські митники затримали одяг відомих брендів Суспільство | 02-04-2019, 11:58 0 93

Учора, 01 квітня, громадянин України прямував з Італії до України рейсом «Мілан – Львів» через аеропорт «Львів». Для проходження митного контролю обрав смугу руху «зелений коридор». Під час візуального огляду багажу в працівників митниці виникла підозра про наявність товарів, що підлягають митному оформленню або переміщення яких через митний кордон обмежене. Пасажира було переведено до спеціально відведеної кімнати для огляду товарів. Там у його валізах було виявлено товар в обсягах, який згідно з п.1 ст. 374 Митного кодексу України, перевищує неоподатковувану норму переміщення через митний кордон України. Зокрема майже 30 позицій нового чоловічого та жіночого одягу різних артикулів та брендів (BILLIONAIRE, MALLONI, DSQUARED, GIVENCHY тощо). Вартість вилученого товару відповідно до товарних чеків – 5 163 Євро, що згідно з курсом НБУ становить 157 829,95 грн. Під час усного опитування громадянин не повідомив про наявність таких товарів, проте визнав себе їх власником після митного огляду.

Згідно з ч. 2 ст. 366 Митного кодексу України, канал, позначений символами зеленого кольору ("зелений коридор"), призначений для декларування шляхом вчинення дій громадянами, які переміщують через митний кордон України товари в обсягах, що не підлягають оподаткуванню митними платежами та не підпадають під встановлені законодавством заборони або обмеження щодо ввезення на митну територію України або вивезення за межі цієї території і не підлягають письмовому декларуванню.

Отже, громадянин порушив встановлений Митним кодексом України порядок проходження митного контролю в зонах спрощеного митного контролю, тобто намагався перемістити товар, що підлягає оподаткуванню при ввезенні на митну територію України.

Такі дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого статтею 471 Митного кодексу України. За цим фактом складено протокол. Товар вилучено до рішення суду.

