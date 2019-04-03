Захоплені моряки: поранений одужує, ще 4-х возили до психіатра Суспільство | 02-04-2019, 09:30 0 95 Захопленим росіянами українським морякам Денису Гриценку, Михайлу Власюку, Андрію Драчу та В'ячеславу Зінченку 26 березня провели психіатричну експертизу без адвоката.



Про це Денис Гриценко розповів під час слідчих дій 1 квітня, повідомив адвокат Микола Полозов у Facebook.



"Гриценко розповів, що 26 березня його, Михайла Власюка, Андрія Драча та В'ячеслава Зінченка вивозили в інститут Сербського для проведення психіатричної експертизи. Експертиза проходила за відсутності адвокатів", – написав Полозов.



1 квітня слідство видало постанову про відмову в задоволенні клопотання про присутність адвоката при проведенні експертизи.



"У ході експертизи Денис Гриценко відповів на запитання експертів у рамках ст. 17 III Женевської конвенції, яка регламентує правила поведінки військовополоненого при проведенні допиту. Відповідати на запитання про фактичні обставини Денис Гриценко відмовився", – повідомив Полозов.



"Розповів, що возили їх весь день, разом із Захарченком, Арашуковим та іншими знаменитими "постояльцями" Лефортово. На кілька годин завозили на збірку в Бутирку для пересадки в інший автозак", – додав він.



1 квітня слідство ознайомило Дениса Гриценка та його адвокатів із двома постановами про призначення експертизи бойових модулів на артилерійських катерах "Нікополь" і "Бердянськ".



"Захист заперечував проти призначення даної експертизи, оскільки слідчий, який виніс постанову, не індивідуалізував озброєння, яке передається експертам. Не вказав кількість і серійні номери предметів", – повідомив Полозов.



Також було заявлено клопотання про долучення доповіді УВКПЛ ООН, згідно з яким всі 24 захоплених військових моряки наділені статусом військовополонених і перебувають під захистом III Женевської конвенції.



За словами Полозова, Гриценко був у доброму гуморі. "Почувається бадьоро. Всі передачки отримав у повному обсязі. Буквально напередодні передали листи (за січень)", – зазначив адвокат.



Крім того, 1 квітня відбулися слідчі дії з військовополоненим моряком Василем Сорокою.



Як повідомив адвокат Сергій Бадамшин, під час слідчих дій було заявлено клопотання й заяви.



"Головна новина на сьогодні: Василь іде на поправку. Набряк руки нарешті спав. Рани зажили, сьогодні (в понеділок – ред.) після слідчих дій мали зняти шви. Але ще тривалий час доведеться ходити з гіпсом. Тому про відновлення функцій поки говорити передчасно, але дуже на це сподіваємося", – зазначив адвокат.



"Настрій традиційно на позитиві. Передає всім привіт. Цензура Лефортово нарешті пропустила довгоочікувані листи від близьких", – додав Бадамшин