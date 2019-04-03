Закарпатські митники вилучили краплі для очей вартістю понад 2 млн грн Суспільство | 01-04-2019, 17:47 0 153

Працівниками Закарпатської митниці ДФС припинено ввезення на територію України очних крапель за завищеною ціною.

Згідно з поданими до митного контролю водієм товаросупровідними документами, через митний кордон України автомобілем «Mercedes Benz Sprinter» переміщувався товар – «краплі очні» вагою 770 кг та вартістю понад 5 млн грн. У документах зазначалось, що відправником товару є іноземне підприємство, а одержувачем – українське.

Під час проведення митного контролю у водія митники виявили інший пакет документів, у одному з яких, зокрема, зазначалось, що вартість товару, який експортується з території ЄС, становить понад 67 тис. Євро.

Все це стало підставою для працівників Закарпатської митниці ДФС, аби направити запити до інших державних органів, установ та організацій, уповноважених органів іноземних держав для встановлення автентичності документів, поданих митному органу.

Відтак в результаті аналітично-пошукових заходів встановлено, що заявлена загальна вартість товару понад 5 млн грн не відповідає його фактичній ціні, за якою товар експортований з території Євросоюзу, а саме – за ціною трохи більше 2 млн грн, що на понад 3 млн грн менше, ніж заявлено в товаросупровідних документах.

Таким чином, посадовою особою іноземного підприємства вчинені дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, шляхом подання органу доходів і зборів, як підставу для переміщення товарів, підроблених документів інвойсу, що містить неправдиві відомості щодо покупця, одержувача та вартості товару.

Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ч.1 статтею 483 Митного кодексу України.

Наразі складено протокол про порушення митних правил, очні краплі вартістю понад 2 млн грн вилучено до рішення суду.

ДФС у Закарпатській області

