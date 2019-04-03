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ІНОЗЕМЕЦЬ ЗАПРОПОНУВАВ ПРИКОРДОННИКАМ ХАБАР
|Суспільство | 01-04-2019, 12:24
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2 тисячі угорських форинтів хабара запропонував учора прикордоннику в пункті пропуску "Вилок" громадянин Угорщини. Іноземець прямував в Україну без страхового сертифікату "Зелена карта". Право на безперешкодний пропуск через кордон, 52-річний угорець спробував отримати шляхом дачі неправомірної грошової винагороди військовослужбовцю Мукачівського загону.
Прикордонник відповів категоричною відмовою від хабара, натомість, про виявлення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 369 ККУ «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі», повідомив співробітників поліції.
Прес-служба Мукачівського прикордонного загону
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