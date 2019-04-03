З переходом на літній час зміниться розклад руху приміських поїздів Суспільство | 29-03-2019, 20:45 0 742



У зв’язку з переходом України на літній час, що відбудеться 31 березня 2019 року о 3-й год за київським часом, зазнає змін розклад руху приміських поїздів, що курсують у приміському сполученні регіональної філії «Львівська залізниця».

Поїзд №6012 Трускавець – Львів курсуватиме до Стрия за діючим розкладом, Стрий 17:29-17:40; Угерсько 17:48-17:49; П`ятничани 17:53-17:54; Більче 17:58-17:59; Пісочна 18:06-18:07; Миколаїв-Дністр. 18:14-18:15; Задорожна 18:20-18:21; Черкаси Дн. 18:25-18:26; Дмитрія 18:30-18:31; Щирець-1 18:35-18:36; Щирець-2 18:39-18:40; Семенівка 18:44-18:45; Пустомити 18:49-18:50; Глинна-Наварія 18:54-18:55; Оброшин 19:02-19:03; Скнилів 19:09-19:10; прибуття у Львів 19:20;

поїзд №6015 Львів – Трускавець курсуватиме до Глинної-Наварії за діючим розкладом, Глинна-Наварія 20:47-20:48; Пустомити 20:51-20:52; Семенівка 20:55-20:56; Щирець-2 21:00-21:01; Щирець-1 21:02-21:03; Миколаїв-Дністр. 21:16-21:17; далі – за діючим розкладом;

поїзд №6022 Сянки – Львів вирушатиме зі Сянок 14:40; Беньова 14:47-14:48; Соколики 14:58-14:59; Турочки 15:06-15:07; Яблонька 15:15-15:16; Н.Яблонька 15:21-15:22; Турка 15:29-15:30; Явора 15:39-15:41; В.Явора 15:46-15:47; Бойківська 15:54-16:01; Волосянка 16:05-16:06; Розлуч 16:09-16:10; Ясениця 16:17-16:18; Лопушанка 16:24-16:25; Стрілки 16:29-16:30; Лужок 16:35-16:36; Бусовисько 16:39-16:40; Терешів Спас 16:44-16:45; Старий Самбір 16:51-16:52; Созань 16:56-16:57; Турчиновичі 17:02-17:03; Ваньковичі 17:07-17:08; пл. 75км 17:12-17:13; Самбір 17:23-17:25; пл. 63км 17:32-17:33; Калинів 17:41-17:42; Конюшки 17:47-17:48; Луки 17:51-17:52; Хлопчиці 17:55-17:56; Новосілки 17:59-18:00; Рудки 18:06-18:07; пл. 39км 18:11-18:12; Коропуж 18:18-18:19; Хишевичі 18:23-18:24; Комарно 18:32-18:35; Поріччя 18:40-18:41; Любинь-великий 18:47-18:49; Містки 18:55-18:56; Ставчани 19:02-19:03; Оброшин 19:12-19:13; Скнилів 19:20-19:21; прибуття у Львів 19:31;

поїзд №6023 Львів – Сянки курсуватиме до Самбора за діючим розкладом, Самбір 14:31-14:33; пл. 75км 14:41-14:42; Ваньковичі 14:48-14:49; Турчиновичі 14:53-14:54; Кар`єр-83км 14:57-14:58; Созань 15:01-15:02; Старий Самбір 15:07-15:08; Терешів Спас 15:14-15:15; Бусовисько 15:20-15:21; Лужок 15:24-15:25; Стрілки 15:31-15:32; Лопушанка 15:36-15:37; Ясениця 15:44-15:45; Розлуч 15:51-15:52; Волосянка 15:55-15:56; Бойківська 16:00-16:04; В.Явора 16:08-16:09; Явора 16:15-16:16; Турка 16:24-16:25; Н.Яблонька 16:30-16:31; Яблонька 16:36-16:37; Турочки 16:42-16:43; Соколики 16:50-16:51; Беньова 16:58-16:59;прибуття у Сянки 17:05;

поїзд №6041 Тернопіль – Львів курсуватиме до Красного за діючим розкладом, Красне 10:45-10:46; Куткір 10:51-10:52; Полтва 10:56-10:57; Задвір'я 11:01-11:02; Полониця 11:07-11:08; Залуги 11:14-11:15; Борщовичі 11:18-11:19; пл. 1460км 11:22-11:23; Підбірці 11:29-11:30; Підзамче 11:36-11:38; прибуття у Львів 11:49;

поїзд №6043 Тернопіль – Львів курсуватиме до Красного за діючим розкладом, Красне 14:27-14:46; Куткір 14:51-14:52; Полтва 14:56-14:57; Задвір'я 15:02-15:03; Полониця 15:08-15:09; Залуги 15:15-15:16; Борщовичі 15:17-15:18; пл. 1460км 15:21-15:22; Підбірці 15:30-15:31; Підзамче 15:40-15:42; прибуття у Львів 15:52;

поїзд №6068 Львів – Ходорів курсуватиме до Давидова за діючим розкладом, Давидів 21:40-21:49; пл. 22 км 21:53-21:54; Старе Село 21:58-21:59; пл. 28 км 22:03-22:04; Підмонастир 22:07-22:08; пл. 33 км 22:11-22:12; Глібовичі 22:17-22:20; пл. 40 км 22:25-22:26; Вибранівка 22:32-22:33; Борусів 22:39-22:40; Бориничі 22:48-22:57; Чорний Острів 23:03-23:04; Городище-1 23:10-23:11; прибуття у Ходорів 23:17;

поїзд №6071 Ковель – Львів курсуватиме до Соснівки за діючим розкладом, Соснівка 12:28-12:30; Стриханка 12:38-12:39; Добротвір 12:47-12:48; Батятичі 12:58-12:59; Сапіжанка 13:09-13:11; Новий Став 13:16-13:17; Колодно 13:27-13:28; Руданці 13:37-13:38; Запитів 13:47-13:48; Дубляни-Льв. 14:04-14:06; Підзамче 14:19-14:22; прибуття у Львів 14:34;

поїзд №6094 Львів – Рівне вирушатиме зі Львова 13:48; Підзамче 13:58-14:00; Красне 14:37-14:40, далі – за діючим розкладом;

поїзд №6108 Держкорд. – Львів курсуватиме до Затоки за діючим розкладом, Затока 09:44-09:46; Цунів 09:51-09:52; Мшана 09:59-10:00; Суховоля 10:05-10:06; Зимна Вода 10:11-10:12; Рудно 10:18-10:20; 5-й Парк 10:25-10:26; прибуття у Львів 10:35;

поїзд №7003 Ківерці – Львів вирушатиме з Кiверцiв 05:00; Луцьк 05:21-05:28; Горохiв 06:56-06:57; Стоянів 07:16-07:17; Радехів 07:39-07:40; Кам`янка Бузька 08:19-08:20; Сапіжанка 08:25-08:26; Підзамче 09:12-09:14; прибуття у Львів 09:26;

поїзд №7004 Львів – Ківерці вирушатиме зі Львова 17:30; Підзамче 17:40-17:42; Сапіжанка 18:30-18:32; Кам`янка Бузька 18:37-18:39; Радехів 19:22-19:24; Стоянів 19:47-19:50; Горохiв 20:12-20:14; Луцьк 21:47-22:00; прибуття у Кiверцi 22:15;

поїзд №962 Старжава – Самбір вирушатиме зі Старжави 05:17; Зарічне 05:26-05:27; Хирів Пас. 05:37-05:38; Слохиня 05:46-05:47; Городовичі 05:55-05:56; Скелівка 06:01-06:02; Сусідовичі 06:12-06:13; Надиби 06:21-06:22; Воютичі 06:27-06:28; Бісковичі 06:34-06:35; Дизпром 06:43-06:44; прибуття у Самбір 06:50;

поїзд №965/966 Нижанковичі – Самбір вирушатиме з Нижанкович 14:28; Борщовичі 14:38-14:39; Нове Місто 14:50-14:51; Боневичі 14:56-14:57; Добромиль 15:06-15:07; Рожеве 15:20-15:21; Хирів-посада 15:35-15:36; Хирів Пас. 15:48-16:04; Слохиня 16:08-16:09; Городовичі 16:17-16:18; Скелівка 16:24-16:25; Сусідовичі 16:35-16:36; Надиби 16:42-16:43; Воютичі 16:48-16:49; Бісковичі 16:55-16:56; Дизпром 17:03-17:04; прибуття у Самбір 17:10;

поїзд №6095 Здолбунiв-Пас. – Львів вирушатиме зі ст. Здолбунів-Пас. 13:12; Миколи Приходька 13:18-13:19; Глинськ Загура 13:26-13:27; Ульбарів 13:32-13:33; Квітневе 13:36-13:37; Озеряни 13:42-13:55; Заруддя 14:00-14:01; Мокрів 14:04-14:05; Мирогоща 14:11-14:12; Дубно 14:19-14:21; Кам'яниця-волин: 14:27-14:28; Підлужжя 14:31-14:32; Птича 14:36-14:37; Верба 14:42-14:43; Турки 14:47-14:48; Рудня-Почаївська 14:53-14:54; Гаї Ситенські 15:00-15:01; Михайлівка 15:05-15:06; пл. 58км 15:11-15:12; Радивилiв 15:19-15:21; Броди 15:31-15:33; Пониковиця 15:40-15:41; Заболотцi 15:47-15:48; Кути 15:55-15:56; Ожидiв16:01-16:02; Закомар'я 16:07-16:08; Петричі 16:12-16:13; Утишків 16:16-16:17; Красне 16:25-16:27; Куткір 16:33-16:34; Полтва 16:39-16:40; Задвір'я 16:45-16:58; Полониця 17:03-17:04; Залуги 17:10-17:11; Борщовичі 17:14-17:15; пл. 1460км 17:19-17:20; Підбірці 17:27-17:28; Підзамче 17:34-17:36; прибуття у Львів 17:45;

поїзд №6413 Iв.-Франкiвськ – Ходорiв вирушатиме з Ів.-Франкiвська 14:48; Угринів 14:54-14:55; Ямниця 15:00-15:02; Єзупіль 15:12-15:14; Дубiвцi 15:23-15:25; Тустань 15:30-15:31; Галич 15:36-15:38; Бовшів 15:45-15:46; Бурштин 15:53-15:55; Мартинів 16:02-16:03; Тенетники 16:08-16:09; Букачiвцi 16:15-16:17; Село Чернів 16:22-16:23; Чернів 16:28-16:29; Журавно 16:36-16:38; Молодинче 16:43-16:44; Бортники 16:48-16:49; прибуття у Ходорiв 16:58;

поїзд №6426 Стрий – Ів.-Франківськ вирушатиме зі Стрия 02:10 (замість 03:10); Довге-Морш.02:31-02:32; Моршин 02:37-02:40; Лісовичі 02:46-02:47; Болехів 04:03-04:05, далі – за діючим розкладом;

поїзд №962 Старжава – Самбір вирушатиме зі Старжави 05:17; Зарічне 05:26-05:27; Хирів Пас. 05:37-05:38; Слохиня 05:46-05:47; Городовичі 05:55-05:56; Скелівка 06:01-06:02; Сусідовичі 06612-06:13; Надиби 06:21-06:22; Воютичі 06:27-06:28; Бісковичі 06:34-06:35; Дизпром 06:43-06:44; прибуття у Самбір 06:50;

поїзд №965/966 Нижанковичі – Самбір вирушатиме з Нижанковичів 14:28; Борщовичі 14:38-14:39; Нове Місто 14:50-14:51; Боневичі 14:56-14:57; Добромиль 15:06-15:07; Рожеве 15:20-15:21; Хирів-посада 15:35-15:36; Хирів Пас. 15:48-16:04; Слохиня 16:08-16:09; Городовичі 16:17-16:18; Скелівка 16:24-16:25; Сусідовичі 16:35-16:36; Надиби 16:42-16:43; Воютичі 16:48-16:49; Бісковичі 16:55-16:56; Дизпром 17:03-17:04 прибуття у Самбір 17:10.

Довідкову інформацію про розклад руху поїздів територією Львівської магістралі можна дізнатися у довідкових бюро на вокзалах і станціях. Телефони довідкового бюро вокзалу станції Львів: (032) 226-20-68, 226-15-95. Телефон довідкового бюро Львівського приміського вокзалу: 226-10-06.

