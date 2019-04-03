Включеному до списку виборців не можуть відмовити у праві голосу Суспільство | 29-03-2019, 20:41 0 528



Сьогодні, 29 березня, відбулася зустріч заступника голови Львівської ОДА Роман Филипіва із представниками туристичного бізнесу та ЗМІ Республіки Узбекистан. Зустріч відбулася в межах промоційного туру представників Узбекистану Львівщиною.



«Сподіваюсь, що той час, який ви провели тут на Львівщині, вам сподобався. Адже ті місця, які ви відвідали, серед них Трускавець, Моршин, Східниця – це не лише цікавий, але й корисний відпочинок. І це лише частина того, чим багата Львівщина. Нам сьогодні є що показати туристу, у нас розвинуті різні напрямки туризму. Це медичний, активний туризм, культурний, гастротуризм, зокрема коли турист має можливість побувати на фермерських локаціях і не лише спробувати, але й побачити як виготовляється той чи інший продукт»,- розповів Роман Филипів.

Також він зупинився на розвитку інфраструктури, будівництві та ремонту доріг, розвитку залізничного сполучення.

«Львівщина завжди відкрита для туристів, тут приємно та комфортно, і головне - тут безпечно»,- наголосив Роман Филипів.

Відтак сторони порушили актуальні питання туристичної галузі, обговорили успішні проекти, які реалізуються в області, а також окреслили майбутню співпрацю.

Зазначимо, що Львівська ОДА вперше приймає із промотуром делегацію представників туристичного бізнесу та засобів масової інформації з Республіки Узбекистан.

Промоційний Львівщиною триває з 25 до 30 березня за маршрутом: м. Львів – м. Трускавець – смт. Східниця – с. Урич – м. Моршин - м. Львів.

Нагадаємо, що за підсумками 2018 року Львівщина посіла 2 місце в Україні за обсягом туристичного збору, кількістю розміщених у готельних закладах та за кількістю туристів з України.

Окрім цього, торік в області провели 25 масштабних туристичних та ділових заходів. Також Львівщину представили на 13 виставково-презентаційних заходах в Іспанії, Ізраїлю, Туреччині, Грузії, Китаї, Польщі, Чехії та Україні (Київ, Львів, Ужгород, Чернівці).

Найбільше Львівщину відвідують іноземні туристи з Польщі, Білорусі, Молдови, Азербайджану, Ізраїлю, країни Балтії та інші.

