“Королівські Бескиди”: на Львівщині з’явиться ще один національний природний парк Суспільство | 29-03-2019, 20:37 0 269

Проект створення національного природного парку “Королівські Бескиди” впевненими кроками наближається до завершення. 28 березня директор департаменту екології та природних ресрусів Львівської ОДА спільно з головою Старосамбірської районної ради Тетяною Терлецькою погодили картографічні матеріали проекту створення національного природного парку “Королівські Бескиди”.



Тепер проект створення Парку скерують в Міністерство екології та природних ресурсів України для підготовки Указу Президента України щодо погодження проекту створення НПП “Королівські Бескиди”. Сподіваємось на підтримку та позитивну відповідь колег.

Старосамбірщина - це дивовижне поєднання горбистих межиріч і широких річкових долин, край контрастів гірського і рівнинного рельєфу, мереживо річок і потоків.

Національний парак створюється з метою збереження та захисту природних лісових ресурсів та біологічного різноманіття екосистеми на території району.На відміну від заповідників та природних резервів, де заборонена майже будь-яка діяльність людини, однією з цілей створення національних парків є відпочинок та збереження природних ресурсів, тому дозволяється відвідування туристів та перебування на території без заподіяння шкоди природо-заповідному фонду.

Видовий склад флори проектованого НПП досить різноманітний і представлений 470 видами. На території Парку виявлені види, занесені до Червоної книги України та ціла низка фітоценозів внесена до Зеленої книги України.

Окрім цього, територія на якій проектується створення Національного природного парку “Королівські Бескиди” характеризується значним розмаїттям фауни і фауністичних комплексів, у складі котрих рідкісні і зникаючі види, які потребують охорони.

Над Проектом створення групою науковців під керівництвом професора кафедри ботаніки ЛНУ ім. І. Франка, доктора біологічних наук Л.О. Тасєнкевич.

