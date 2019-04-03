У день голосування на Львівщині працюватиме «гаряча» телефонна лінія Суспільство | 29-03-2019, 20:37 0 263



Уже в неділю, 31 березня, Україна обиратиме Главу держави на чергових президентських виборах. У зв’язку з цим в обласній державній адміністрації працюватимуть телефони «гарячої лінії»: (032) 2-999-285 і (032) 2-999-152.



Про це повідомила начальник відділу адміністрування Державного реєстру виборців апарату обласної державної адміністрації Зоряна Павлів.

Зі слів посадовця, кожен виборець за цими номерами може повідомити про виявлені порушення під час ходу виборчої кампанії, з’ясувати адреси місць розташування окружних та дільничних виборчих комісій, адреси приміщень для голосування тощо.Зоряна Павлів зазначила, що телефонна «гаряча лінія» працюватиме з 7.00 години 31 березня до 6.00 години 1 квітня.Додамо, щона офіційній сторінці "Державного реєстру виборців. Львівщини" у мережі "Фейсбук", на якій кожен може ознайомитися із найсвіжішими публікаціями з актуальних виборчих питань.



