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Асоціація рибалок України попереджає: З початком нересту вступає в силу щорічна заборона на вилов риби

Суспільство | 29-03-2019, 15:47Коментарів: 0 0 Переглядів: 166 166    


Згідно Наказу Держрибагентства України "Про заходи щодо встановлення весняно-літньої заборони на лов водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах України в 2019 році", з урахуванням погодження Інституту рибного господарства НААН України з метою охорони водних біоресурсів в період їх природнього відтворення в рибогосподарських водних об'єктах, вводиться заборона на лов всіх видів риби в період з 1 квітня по 9 червня (включно) 2019 року (В Київській області та м. Києві заборона розпочнеться з 29 березня, а у Закарпатській області вона стартувала ще 25 березня), за винятком любительського риболовства однією поплавковою вудкою з одним гачком на рибалку або спінінгом в світлий час доби з берега в місцях визначених іхтіологічними відділами Обласних Управлінь рибоохорони, на їх сайтах можна подивитися місцезнаходження дозволених для лову місць. Ці терміни можуть бути змінені в разі виникнення будь-яких чинників, що впливають на розмноження риби.

Робиться це з метою збереження вітчизняних рибних ресурсів і створення сприятливих умов для нересту риб. Адже нерест - це найвідповідальніший період в житті риб.

Асоціація рибалок України закликає громадян бути відповідальними і дотримуватися Правил рибальства. А так саме реагувати на факти браконьєрства. Якщо ви стали свідком правопорушення на воді, просимо невідкладно повідомляти за телефоном «Гарячої Лінії» Держрибагентства 0-800-50-52-50 або до Поліції тел.102. Адже від того як пройде нерестова компанія залежить майбутнє наших водойм!
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Нерестова компанія 2019

Асоціація рибалок України нагадує Правила лову риби і штрафи за правопорушення

З першого квітня 2019 року в 22 областях України розпочинається нерестова заборона на вилов водних біоресурсів. Йдеться про Вінницьку, Волинську, Донецьку, Дніпропетровську, Житомирську, Івано-Франківську, Запорізьку, Луганську, Львівську, Миколаївську, Одеську, Кіровоградську, Полтавську, Рівненську, Сумську, Тернопільську, Харківську, Херсонську, Хмельницьку, Чернівецьку, Черкаську та Чернігівську області.

В Київській області та м. Києві заборона розпочнеться з 29 березня, а у Закарпатській області вона стартувала ще 25 березня. Терміни заборони в різних регіонах і областях можуть відрізнятися в залежності від погодних умов.

Правила аматорського лову риби під час нересту передбачають: вилов тільки з берега, тільки в межах населеного пункту в місцях, де немає природних нерестовищ, лише не забороненими знаряддями лову - 1 вудкою / донкою з одним гачком або спінінгом, при цьому треба суворо дотримуватися норм вилову - до 3 кг/доба на людину. Риболовля в природних нерестовищах категорично заборонена. Місця, де можна і де заборонено рибалити і чіткі дати заборони на риболовлю на конкретної водоймі визначаються територіальними управліннями рибоохорони.

Також з першого квітня встановлено заборону на вилов раків у Вінницькій, Волинській, Донецькій, Житомирській, Кіровоградській, Луганській, Полтавській, Сумській, Рівненській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській. На Запоріжчині заборона діє з 1 квітня на Дніпровському водосховищі, а з 10 квітня – на Каховському водосховищі. В Дніпропетровській області – з 1 квітня на Дніпровському і Кам’янському водосховищах та з 10 квітня – на Каховському водосховищі. На Одещині – з 25 лютого. У Закарпатській області – з 25 березня на річках, притоках і озерах та з 1 квітня – на водосховищах. На Івано-Франківщині, Миколаївщині та Київщині заборону продовжено до 30 червня 2019 року.

У період нересту заборонено проводити днопоглиблювальні, вибухові та інші види робіт на Землях Водного Фонду, добувати піщано-гравійні суміші, займатися розчищенням русел річок, берегоукріплення, проводити змагання зі спортивного рибальства, займатися підводним полюванням, пересування плавучих засобів (човнів) згідно Закону який визначає в нерестовий період «час тиші», а так само Правила навігації в цей період обмежені: пересування дозволено тільки структурам, які займаються охороною водойм.

За порушення Правил рибальства в період нересту передбачено покарання від адміністративних штрафів до кримінальної відповідальності. Відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, за незначне порушення правил рибальства передбачено попередження або накладення штрафу на громадян від 34 до 170 грн, на посадових осіб від 170 до 510 грн; за грубе порушення правил рибальства (наприклад, рибальство із застосуванням вогнепальної зброї, електроструму, вибухових або отруйних речовин, інших заборонених знарядь лову, промислових знарядь лову особами, які не мають дозволу на промисел і т.д.) передбачений штраф 340-680 грн з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення, на посадових осіб 510-850 грн з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення. Залежно від ступеня завданих збитків, за грубі порушення передбачена також кримінальна відповідальність - штраф 3400 - 6800 грн або позбавлення волі на строк до 3 років з конфіскацією знарядь і засобів лову, та незаконно добутих водних біоресурсів.

Крім штрафу за незаконний вилов правопорушнику нараховується сума компенсації за нанесенні збитки за кожну виловлену рибу, незалежно від її розміру і ваги. Так, згідно Постанови Кабінету Міністрів України №1209 від 21.11.2011 встановлено суми в грн: судак - 510, сом - 425, щука - 340, короп - 306, білий амур, товстолобик - 255, плоскирка, синець - 85, карась, окунь і верховодка - 17, лящ - 170, линь - 119 грн., краснопірка - 68 грн., подуст - 34 грн.

– Шановні рибалки та любителі відпочинку на водоймах, звертаємося до Вас і просимо в цей період року шанобливо і дбайливо ставитися до водних мешканців, які готуються до нересту, – говорить голова Асоціації рибалок України Олександр Чистяков. – Допоможіть захистити рибу, не допускайте варварського її вилову в період нересту! Не залишайтеся байдужими до порушень природоохоронного законодавства та у разі виявлення фактів браконьєрства на водоймах повідомляйте про них в природоохоронні та правоохоронні органи.

Які обмеження вводяться

Згідно ст. 10 ЗУ «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів», Наказ про встановлення заборони на лов водних біоресурсів підписується головами управлінь і регіональними керівниками Агентства рибного господарства України.

Терміни заборони в Україні на риболовлю в різних регіонах і областях можуть істотно відрізнятися, однак у більшості своїй сезонний нерестовий період визначається термінами з 1 квітня по 30 червня. І в цей час дозвіл на використання плавальних засобів мають тільки органи, що займаються охороною водойм.

У місцях нересту заборонено проводити видобуток будматеріалів та вибухові роботи. Під суворою забороною рибальські змагання і підводне полювання. Наказом про встановлення заборон на лов водних біоресурсів обмеження на риболовлю в першу чергу знімається з річок, потім водосховищ. Останніми після нересту для риболовлі відкриваються озера, стариці і притоки.

Незалежно від сезонних обмежень, в законі визначено перелік знарядь лову, який заборонений при будь-яких умовах і відноситься до браконьєрських. Кожен рибалка повинен знати, що для свого захоплення законом дозволено використовувати далеко не всі снасті, знаряддя та способи риболовлі. Рибаку загрожує неминучий штраф, якщо в своєму арсеналі він використовує:

бредень;
вентерь;
доріжку;
острогу;
парашут;
павук;
перемет самоловний;
самодер;
сітку;
екран.

 Неприпустимо використання вибухівки і отруйних речовин, електровудки (акумулятора і підвищувального трансформатора), які завдають значної шкоди рибному господарству, вбиваючи все живе в радіусі багатьох десятків метрів.

Якщо за незначні порушення правил лову риби загрожує адміністративний штраф, то за серйозні порушення закону з застосуванням заборонених знарядь лову з нанесенням великої шкоди рибному господарству загрожує кримінальна відповідальність (ст..249 Кримінального Кодексу) .

Сам того не підозрюючи, рибалка може порушити правила риболовлі навіть здійснюючи лов в дозволеному для цього місці, якщо його улов перевищить добову норму на одну людину. Також врахуйте що протокол на Вас можуть скласти за неприпустимий розмір виловленої риби. Щоб знати свої права і всі норми обов’язково прочитайте Правила любительського рибальства.


Прес служба Асоціації рибалок України
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