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Сеанс „Гарячої лінії” на тему «Реєстрація платником ПДВ» відбувся у Личаківському управлінні ГУ ДФС у Львівській області

Суспільство | 29-03-2019, 12:14Коментарів: 0 0 Переглядів: 135 135    
Сеанс „Гарячої лінії” на тему «Реєстрація платником ПДВ» відбувся у Личаківському управлінні ГУ ДФС у Львівській області

Нещодавно у Личаківському управлінні ДФС у Львівській області відбувся черговий сеанс «гаряча лінія» на тему: «Реєстрація платником ПДВ».
З громадськістю та підприємцями району спілкувалась начальник відділу обслуговування платників податків Ільчишин Ліліана Юріївна. Кожному платнику податків, який зателефонував на «гарячу лінію» було надано повну та вичерпну відповідь щодо питань які їх цікавили.
Пропонуємо Вашій увазі основні питання, які надійшли від платників податків під час сеансу телефонного зв’язку «гаряча лінія»:
Хто підлягає обов’язковій реєстрації платником ПДВ?
Юридична чи фізична – особа підприємець підлягає обов’язковій реєстрації як платник ПДВ відповідно до п. 181.1 ст. 181 Податкового кодексу України у разі якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з розділом V Податкового кодексу України, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп’ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 1 млн. грн. (без урахування податку на додану вартість), така особа зобов’язана зареєструватися як платник податку у контролюючому органі за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) з дотриманням вимог, передбачених ст. 183 ПКУ, крім особи, яка є платником єдиного податку першої - третьої групи.
Які є строки подання реєстраційної заяви платника ПДВ?
Відповідно до Податкового кодексу України, юридична або фізична особа підприємець, що підлягає обов’язковій реєстрації як платник податку, подає до контролюючого органу за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) реєстраційну заяву не пізніше 10 числа календарного місяця, що настає за місяцем, у якому вперше досягнуто встановлене перевищення обсягу оподатковуваних операцій. А у разі добровільної реєстрації осіб платниками ПДВ реєстраційна заява подається не пізніше ніж за 20 календарних днів до початку податкового періоду, з якого такі особи вважатимуться платниками ПДВ та матимуть право на податковий кредит і виписку податкових накладних. 
Чи проводиться перереєстрація платника ПДВ, якщо змінилося місцезнаходження юридичної особи (місця проживання фізичної особи – підприємця)?
Згідно з п. 183.15. Податкового кодексу України та п. 4.1 та п. 4.2 розділу IV Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, у разі зміни даних про місцезнаходження (місця проживання) платника ПДВ проводиться перереєстрація такого платника. Для цього платнику ПДВ необхідно подати додаткову реєстраційну заяву з позначкою «Перереєстрація» протягом 10 робочих днів, що настають за днем, коли змінилися дані про платника ПДВ.
Які є форми подання реєстраційної заяви? 
- у паперовому вигляді особисто фізичною особою підприємцем або безпосередньо керівником або представником юридичної особи - платника (в обох випадках з документальним підтвердженням особи та повноважень) до контролюючого органу за місцезнаходженням (місцем проживання) особи; 
- в електронному вигляді засобами електронного зв’язку з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством; 
-  у разі добровільної реєстрації як додаток до реєстраційної картки, що подається суб’єкту державної реєстрації для проведення державної реєстрації юридичної або фізичної особи – підприємця. 
У випадку відсутності підстав у відмові реєстрації особи як платника ПДВ, контролюючий орган зобов’язаний протягом 3 робочих днів після надходження реєстраційної заяви внести до Реєстру платників ПДВ запис про реєстрацію такої особи як платника ПДВ. 
Яким шляхом, юридичній чи фізичній особі підприємцю, можна пересвідчитись у реєстрації в якості платника ПДВ?
1). шляхом подання запиту про отримання витягу з реєстру платників ПДВ до контролюючого органу; 
2). скориставшись сервісом «Електронний кабінет платника» на веб-порталі ДФС, режим «Інформація з реєстрів» → «Дані реєстру платників ПДВ». 
Електронні формати документів (реєстраційної заяви та запиту про отримання витягу з реєстру платників ПДВ) для заповнення та подання платником в електронному вигляді розміщені на офіційному порталі ДФС.
Сектор організаційного забезпечення
Личаківського управління ГУ ДФС у Львівській області
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