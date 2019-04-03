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З ізолятора тимчасового тримання в Пустомитах звільнено незаконно утримуваного
|Суспільство | 29-03-2019, 12:12
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Порушення конституційних прав 33-річного громадянина виявила Львівська місцева прокуратура №3.
Вказану особу судом визнано винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.2 ст.173-2 КУпАП (вчинення домашнього насильства) та накладено стягнення у вигляді десятиденного адмінарешту, а відтак поміщено у ізолятор тимчасового тримання №5 для відбування стягнення.
Вивчивши вказану постанову прокурори виявили, що на момент поміщення особи до ізолятора, ця постанова ще не набрала законної сили, а тому не підлягала виконанню.
Враховуючи це місцева прокуратура винесла вказівку начальнику ізолятора, за результатами розгляду якої незаконно утримуваного звільнено від незаконного відбування арешту.
Прес-служба прокуратури Львівської області
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