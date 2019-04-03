Чоловіку, який намагався підкупити поліцейського, повідомили про підозру на Львівщині Суспільство | 29-03-2019, 12:11 0 139





За процесуального керівництва Дрогобицької місцевої прокуратури повідомлено про підозру 26-річному місцевому мешканцю у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.369 КК України (пропозиція, обіцянка та надання службовій особі, неправомірної вигоди за вчинення такою особою, в інтересах того хто пропонує, обіцяє чи надає таку вигоду, будь-якої дії з використанням службового становища).



Досудовим розслідуванням встановлено, що зловмисник наприкінці березня цього року надав 4 тис грн неправомірної вигоди оперуповноваженому Дрогобицького відділу поліції за сприяння та вжиття ним заходів щодо непритягнення його до кримінальної відповідальності за вчинену крадіжку.



Довідково: за вчинене правопорушнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 4 років.







Прес-служба прокуратури Львівської області



