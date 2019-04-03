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Ринок електричної енергії. Оподаткування ПДВ операцій з постачання/придбання електроенергії

Суспільство | 28-03-2019, 12:12Коментарів: 0 0 Переглядів: 157 157    

Львівське управління Офісу великих платників у зв`язку із чисельними зверненнями платників податків щодо формування податкових зобов`язань та податкового кредиту з ПДВ за операціями з постачання/придбання електричної енергії, з урахуванням Закону України від 13.04.2017 №2019-VIII «Про ринок електричної енергії» (далі – Закон №2019) повідомляє наступне.
Правові основи оподаткування ПДВ встановлено розділом V та підрозділом 2 розділу ХХ Податкового кодексу України (далі – ПКУ).
Згідно з підпунктами «а» і «б» пункту 185.1 статті 185 розділу V ПКУ об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких відповідно до статті 186 розділу V ПКУ розташоване на митній території України.
Правила формування податкового кредиту з ПДВ регулюються статтями 187, 198 і 201 розділу V ПКУ.
Платник податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, перелічених у пункті 44 підрозділу 2 розділу XX ПКУ, визначає дату виникнення податкових зобов'язань та податкового кредиту з ПДВ за касовим методом.
Правила коригування податкових зобов'язань та податкового кредиту з ПДВ визначено статтею 192 розділу V ПКУ.
При здійсненні постачальником універсальної послуги операції з постачання споживачу електричної енергії (універсальної послуги) постачальник універсальної послуги зобов’язаний:
-визначити податкові зобов’язання з ПДВ за касовим методом, а саме на дату перерахування безпосередньо споживачем або через будь-яку третю особу коштів на банківський рахунок (у касу) постачальника універсальної послуги як оплату за постачання електричної енергії (універсальної послуги).
-скласти і зареєструвати в ЄРПН податкову накладну за такою операцією на споживача. При цьому така податкова накладна, зареєстрована в ЄРПН, є для споживача (платника ПДВ) підставою для нарахування сум податку, що відносяться до складу податкового кредиту.
У разі повернення електропостачальником суми попередньої оплати за електричну енергію споживачу:
-неплатнику ПДВ, шляхом перерахування такої суми постачальнику універсальної послуги з одночасним її зарахуванням на особовий рахунок споживача (неплатника ПДВ), у електропостачальника коригування сум податкових зобов’язань у бік зменшення здійснюється на підставі складеного і зареєстрованого ним в ЄРПН розрахунку коригування до податкової накладної;
-платнику ПДВ, шляхом перерахування такої суми постачальнику універсальної послуги з одночасним її зарахуванням на особовий рахунок споживача (платника ПДВ), у електропостачальника та споживача (платника ПДВ) коригування сум податкових зобов’язань та відповідно податкового кредиту з ПДВ у бік зменшення здійснюється на підставі складеного електропостачальником розрахунку коригування до податкової накладної та зареєстрованого в ЄРПН. При цьому обов’язок щодо реєстрації такого розрахунку коригування в ЄРПН покладено на споживача (платника ПДВ);
 Довідково:
Електропостачальник – це суб`єкт господарювання, який здійснює продаж електричної енергії за договором постачання електричної енергії споживачу (підпункт 30 пункту 1 статті 1 Закону №2019).
Оператор системи передачі - це юридична особа, відповідальна за експлуатацію, диспетчеризацію, забезпечення технічного обслуговування, розвиток системи передачі та міждержавних ліній електропередачі, а також за забезпечення довгострокової спроможності системи передачі щодо задоволення обґрунтованого попиту на передачу електричної енергії (підпункт 55 пункту 1 статті 1 Закону № 2019).
Оператор системи розподілу - це юридична особа, відповідальна за безпечну, надійну та ефективну експлуатацію, технічне обслуговування та розвиток системи розподілу і забезпечення довгострокової спроможності системи розподілу щодо задоволення обґрунтованого попиту на розподіл електричної енергії з урахуванням вимог щодо охорони навколишнього природного середовища та забезпечення енергоефективності (підпункт 56 пункту 1 статті 1 Закону № 2019).
Постачальник універсальної послуги - це визначений відповідно до Закону №2019 електропостачальник, який виконує зобов'язання щодо надання універсальної послуги (підпункт 67 пункту 1 статті 1 Закону № 2019).
Універсальна послуга - це постачання електричної енергії побутовим та малим не побутовим споживачам, що гарантує їхні права бути забезпеченими електричною енергією визначеної якості на умовах, визначених відповідно до Закону № 2019, на всій території України (підпункт 93 пункту 1 статті 1 Закону № 2019).
Споживач - це фізична особа, у тому числі фізична особа - підприємець, або юридична особа, що купує електричну енергію для власного споживання (підпункт 84 пункту 1 статті 1 Закону № 2019).
Правила роздрібного ринку електричної енергії затверджено постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14.03.2018 № 312.



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