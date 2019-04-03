На Львівщині судитимуть чоловіка, який керував авто з підробленим водійським посвідченням Суспільство | 28-03-2019, 10:11 0 143





Золочівська місцева прокуратура цьогоріч, 21 березня, скерувала до Миколаївського районного суду обвинувальний акт стосовно 48–річного місцевого мешканця, який підозрювався у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.1,4 ст.358 КК України (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів).



Встановлено, що на початку лютого цього року зловмисник сфабрикував посвідчення водія, оскільки оригінал, через нетверезе водіння, вилучили поліцейські на підставі рішення Миколаївського районного суду.



Із підробкою у кишені, 27.02.2019 року, чоловік сів за кермо транспортного засобу. На вимогу правоохоронців пред’явити посвідчення надав несправжнє.



При цьому, зазначимо, що горе-водій знову перебував у стані алкогольного сп’яніння.



Тепер за вчинене йому загрожує до 2 років обмеження волі.







Прес-служба прокуратури Львівської області