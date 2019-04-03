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ООС: 13 обстрілів, окупанти застосовують заборонені міномети і артилерію
|Суспільство | 28-03-2019, 08:12
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|Минулої доби противник 13 разів порушив режим припинення вогню, при цьому 10 разів застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння.
Про це повідомляє прес-центр ООС.
Російсько-окупаційні війська обстрілювали позиції підрозділів Об'єднаних сил з артилерійських систем, мінометів, озброєння бойової машини піхоти, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, витративши 117 артилерійських боєприпасів калібрів 122, 120 та 82 мм.
У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог обстріляв українських захисників п'ять разів.
З мінометів калібру 82 мм, підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї бойовики стріляли у районі населеного пункту Опитне.
З гранатометів різних систем – поблизу села Гнутове.
Станкові протитанкові гранатомети ворог застосовував у районі населеного пункту Чермалик, а великокаліберні кулемети – біля села Лебединське.
У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив вісім обстрілів.
З артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібрів 120 та 82 мм, а також ручних протитанкових гранатометів ворог стріляв біля села Кримське.
Також міномети 120-го та 82-го калібрів, автоматичні станкові гранатомети та великокаліберні кулемети, озброєння бойової машини піхоти БМП-1та стрілецьку зброю терористи застосували у районі населених пунктів Луганське, Новоолександрівка, Новолуганське.
Біля міста Світлодарськ окупанти також били з мінометів 82-го калібру, станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів
Втрат серед особового складу підрозділів Об'єднаних сил немає.
У прес-центрі ООС зазначили, що на обстріли противника Об'єднані сили давали адекватну відповідь, знищивши при цьому одного та поранивши двох окупантів.
Станом на 7:00 28 березня обстрілів позицій українських військ не зафіксовано.
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