ООС: 13 обстрілів, окупанти застосовують заборонені міномети і артилерію Суспільство | 28-03-2019, 08:12 0 149 Минулої доби противник 13 разів порушив режим припинення вогню, при цьому 10 разів застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння.





Про це повідомляє прес-центр ООС.



Російсько-окупаційні війська обстрілювали позиції підрозділів Об'єднаних сил з артилерійських систем, мінометів, озброєння бойової машини піхоти, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, витративши 117 артилерійських боєприпасів калібрів 122, 120 та 82 мм.



У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог обстріляв українських захисників п'ять разів.



З мінометів калібру 82 мм, підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї бойовики стріляли у районі населеного пункту Опитне.



З гранатометів різних систем – поблизу села Гнутове.



Станкові протитанкові гранатомети ворог застосовував у районі населеного пункту Чермалик, а великокаліберні кулемети – біля села Лебединське.



У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив вісім обстрілів.



З артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібрів 120 та 82 мм, а також ручних протитанкових гранатометів ворог стріляв біля села Кримське.



Також міномети 120-го та 82-го калібрів, автоматичні станкові гранатомети та великокаліберні кулемети, озброєння бойової машини піхоти БМП-1та стрілецьку зброю терористи застосували у районі населених пунктів Луганське, Новоолександрівка, Новолуганське.



Біля міста Світлодарськ окупанти також били з мінометів 82-го калібру, станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів



Втрат серед особового складу підрозділів Об'єднаних сил немає.



У прес-центрі ООС зазначили, що на обстріли противника Об'єднані сили давали адекватну відповідь, знищивши при цьому одного та поранивши двох окупантів.



Станом на 7:00 28 березня обстрілів позицій українських військ не зафіксовано.