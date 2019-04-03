Мігранти в Середземному морі захопили судно, яке їх врятувало Суспільство | 28-03-2019, 05:05 0 165 Танкер, що пливе під прапором острівної держави Палау, прийняв на свій борт групу мігрантів, які намагалися дістатися до якоїсь з країн Євросоюзу. Коли мігранти зрозуміли, що капітан повертає їх до Лівії, вони, судячи з усього, захопили судно.



Про це пише DW.



Танкер Elhiblu прийняв на борт біля лівійського берега Середземного моря 108 мігрантів і спробував переправити їх назад до Лівії. Однак, очевидячки, мігранти захопили судно. За шість морських миль від Тріполі танкер раптово поміняв курс і попрямував на північ, капітан відправив сигнал тривоги.



Згідно із заявою представників мальтійської армії, танкер прямує саме на цей острів. Мальтійська армія приведена в бойову готовність, влада країни заявила, що не має наміру брати мігрантів. Прем'єр-міністр Італії Маттео Сальвіні назвав біженців в своєму Twitter "піратами" і оголосив, що вони побачать італійські береги "тільки в бінокль".



Тільки у вівторок Євросоюз оголосив про припинення військово-морської операції "Софія" біля берегів Лівії, організованої для боротьби з контрабандистами і порятунку біженців.



Оскільки країни - члени ЄС не змогли домовитися про нову систему розподілу врятованих в Середземному морі мігрантів, надалі спостереження за діяльністю мереж провідників нелегальних мігрантів в рамках місії "Софія" буде проводитися лише з повітря. При цьому навчання співробітників лівійської берегової охорони буде продовжено.