Учасників АТО та ООС запрошують до участі у конкурсі стартап-проектів Суспільство | 27-03-2019, 17:27 0 221

Департамент економічної політики Львівської облдержадміністрації у межах реалізації Програми підвищення конкурентоспроможності Львівської області задля підтримки підприємницької ініціативи учасників АТО (ООС) інформує про оголошення конкурсу стартап-проектів в частині придбання устаткування, обладнання, інших засобів виробництва з 27 березня по 27 квітня 2019 року.

Підприємці-учасники АТО (ООС) зможуть отримати фінансування витрат (частини витрат) на реалізацію стартап-проекту шляхом укладання договору з департаментом економічної політики ЛОДА.

Претенденти на реалізацію стартап-проекту повинні:

- мати статус фізичної особи-підприємця;

- мати статус учасника АТО (ООС);

- мати офіційну прописку на території Львівської області;

- подати стартап-проект на придбання устаткування, обладнання, інших засобів виробництва;

-заповнити заявку в письмовому вигляді або в он-лайн режимі за посиланням.

Для участі у конкурсі необхідно подати стартап - проект з такими розділами:

1.Зміст ідеї. Опис проекту, суспільна значимість, вид економічної діяльності, якому відповідає проект.

2. Конкретний напрямок використання наданих коштів.

3. Очікуваний фінансово-економічний ефект від реалізації стартап-проекту.

Зазначені документи учасникам конкурсу необхідно подати в департамент економічної політики обласної державної адміністрації за адресою: м. Львів, вул. Винниченка, 18, каб. 419.

Розмір видатків на реалізацію стартап-проекту для однієї фізичної особи-підприємця не може перевищувати 30 тис. грн і надається не частіше 1 разу на два роки (24 місяці).

Детальні умови участі у конкурсі визначені Програмою підвищення конкурентоспроможності Львівської області, яка розміщена на офіційній інтернет-сторінці Львівської обласної ради.

Детальну інформацію також можна отримати за телефоном: 299-92-79.

