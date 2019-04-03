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Учасників АТО та ООС запрошують до участі у конкурсі стартап-проектів
|Суспільство | 27-03-2019, 17:27
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Департамент економічної політики Львівської облдержадміністрації у межах реалізації Програми підвищення конкурентоспроможності Львівської області задля підтримки підприємницької ініціативи учасників АТО (ООС) інформує про оголошення конкурсу стартап-проектів в частині придбання устаткування, обладнання, інших засобів виробництва з 27 березня по 27 квітня 2019 року.
Підприємці-учасники АТО (ООС) зможуть отримати фінансування витрат (частини витрат) на реалізацію стартап-проекту шляхом укладання договору з департаментом економічної політики ЛОДА.
Претенденти на реалізацію стартап-проекту повинні:
- мати статус фізичної особи-підприємця;
- мати статус учасника АТО (ООС);
- мати офіційну прописку на території Львівської області;
- подати стартап-проект на придбання устаткування, обладнання, інших засобів виробництва;
-заповнити заявку в письмовому вигляді або в он-лайн режимі за посиланням.
Для участі у конкурсі необхідно подати стартап - проект з такими розділами:
1.Зміст ідеї. Опис проекту, суспільна значимість, вид економічної діяльності, якому відповідає проект.
2. Конкретний напрямок використання наданих коштів.
3. Очікуваний фінансово-економічний ефект від реалізації стартап-проекту.
Зазначені документи учасникам конкурсу необхідно подати в департамент економічної політики обласної державної адміністрації за адресою: м. Львів, вул. Винниченка, 18, каб. 419.
Розмір видатків на реалізацію стартап-проекту для однієї фізичної особи-підприємця не може перевищувати 30 тис. грн і надається не частіше 1 разу на два роки (24 місяці).
Детальні умови участі у конкурсі визначені Програмою підвищення конкурентоспроможності Львівської області, яка розміщена на офіційній інтернет-сторінці Львівської обласної ради.
Детальну інформацію також можна отримати за телефоном: 299-92-79.
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