Затримано лісопорушника - депутата сільської ради Суспільство | 27-03-2019, 17:25 0 158



25 березня 2019 року близько 19-00 год працівниками лісової охорони ДП «Бродівський лісгосп», спільно з поліцією Бродівського ВП ГУ НП у Львівській області в кварталі 65 виділ 4 Бродівського лісництва, урочище «Боратин» територія Національного природного парку «Північне Поділля» було затримано на місці вчинення лісопорушення депутата Поникв’янської сільської ради, приватного підприємця та керівника ПП ВКФ «Масив плюс» гр. В, який незаконно зрубав одне дерево породи Сосна звичайна. Також на місці вчинення лісопорушення було виявлено автомобіль УАЗ – 452, бензопилу та сокиру.

Лісопорушника було доставлено до Бродівського ВП для освідчення, а автомобіль та знаряддя правопорушення вилучені та вирішується питання про накладання на них арешту.

По даному факту незаконної рубки порушено кримінальне провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019140160000198.

Розмір незаконно зрубаної деревини становить 2,5 м3, а шкода заподіяна державі складає 17283,90 грн.

Хочеться зазначити, що в листопаді 2018 року відносно гр.. В. було порушено кримінальне провадження по аналогічній справі, а саме незаконній рубці п’яти дерев породи дуб звичайний, в ході якого з приміщення пилорами, яка йому належить було вилучено пиломатеріали дуба звичайного та автомобіль УАЗ 452.



За інформацією ДП "Бродівський лісгосп"



https://lvivlis.gov.ua/news?id=3503



