В 1,6 раза більше податків сплатили до Зведеного бюджету України за перші два місяці 2019 року підприємства добувної промисловості на Львівщині порівнюючи з аналогічним періодом торік Суспільство | 27-03-2019, 16:12 0 143

Як повідомили в управлінні моніторингу доходів та обліково-звітних систем Головного управління ДФС у Львівській області в січні-лютому 2019 року підприємства добувної промисловості сплатили до Зведеного бюджету 356,6 млн. грн. податків. Порівнюючи з аналогічним періодом 2018 року збір платежів збільшився на 136,4 млн. грн. або на 61,9 відсотка.

Питома вага добувної галузі в загальному зборі платежів до Зведеного бюджету складає 8,5 відсотка. Найбільшими платниками податків у цій галузі є ПАТ «Укрнафта» та ПАТ «Укргазвидобування». Обидва підприємства сплачують у Львівській області лише рентну плату за користування надрами або перебувають на консолідованій сплаті податків.

