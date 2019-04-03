Митники натрапили на «молочні ріки» Суспільство | 27-03-2019, 12:14 0 138

Учора, 26.03.2019, в міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Шегині – Медика» працівники Львівської митниці за незаконне переміщення вилучили 730 літрів молока.

Так, громадянин України 1992 року народження, мешканець Львівщини, прибув у пункт пропуску з Республіки Польщі. Під час митного контролю автомобіля «MERCEDES Sprinter» у працівників митниці виникли підозри про можливе приховування товарів від митного контролю. До митного контролю громадянин подав декларацію, згідно з якою він перевозив будівельні матеріали вагою 45 кг вартістю 50 Євро. Однак під час митного огляду в автомобілі митники знайшли 730 упаковок молока ємкістю один літр кожна. Під час усного опитування громадянин України про наявність будь-яких товарів та предметів не заявив, проте після митного огляду товар визнав своєю власністю.

Таким чином, громадянин вчинив дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України через недекларування товарів, тобто не заявив за встановленою формою точних та достовірних відомостей (наявність, найменування або назва, кількість тощо) про товари, які підлягають обов’язковому декларуванню у разі переміщення через митний кордон України.

За цим фактом складено протокол про порушення митних правил за ознаками правопорушення, передбаченого ст. 472 Митного кодексу України. Товар вилучено. Справу скерують до суду.

