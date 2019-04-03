Австрійський журналіст подав до суду через заборону в’їзду в Україну Суспільство | 27-03-2019, 10:05 0 116 Австрійський журналіст Крістіан Вершютц, якому СБУ на рік заборонила в’їзд в Україну, звернувся до суду з позовом визнати рішення служби незаконним.



Про це Вершютц повідомив на своїй сторінці у Facebook.



Згідно з повідомленням, юристи журналіста звернулися до Окружного адміністративного суду Києва з позовом про визнання протиправним рішення СБУ про заборону його в'їзду на територію України.



Захист Вершютца стверджує, що це рішення СБУ "пов'язане з невдоволенням з боку української влади його репортажами".



"Офіційно СБУ інкримінує журналісту відвідування окупованих територій, незважаючи на наявність у нього прямих дозволів СБУ про роботу на непідконтрольних Україні територіях. У публічному судовому процесі ми доведемо, що Крістіана Вершютц не порушував українських законів і постраждав саме в зв'язку з журналістською діяльністю", - стверджують захисники журналіста.



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Вони також зазначили, що відкриті до вирішення цього питання на дипломатичному рівні і в разі позитивного результату позив буде відкликано.



Крістіан Вершютц - шеф українського бюро австрійського телеканалу ORF. У МЗС Австрії засудили заборону на в'їзд для журналіста як "неприпустиму цензуру в Європі".



У МЗС України наголосили, що заборона не пов’язана із цензурою, а є наслідком зневажливого ставлення журналіста до українського законодавства.