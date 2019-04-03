ООС: Бойовики били з мінометів, БМП і гранатометів, 1 поранений Суспільство | 27-03-2019, 08:22 0 131 Минулої доби бойовики 23 рази обстріляли позиції ОС, 6 разів застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння. 1 український військовий отримав поранення.



Про це йдеться у зведенні Об'єднаних сил станом на 7:00 27 березня.



"Бойовики застосували заборонені Мінськими домовленостями міномети калібрів 120 та 82 мм із витратою 47 мін.



Крім того, противник обстрілював наших захисників із протитанкових ракетних комплексів, озброєння бойової машини піхоти, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - підкреслили у штабі.



У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти здійснили 17 обстрілів: з мінометів калібру 120 мм та гранатометів різних систем - у районі населеного пункту Водяне; чотири рази, з ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї - поблизу міста Авдіївка.



Тричі, з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - у районі населеного пункту Лебединське.



Двічі, з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - біля міста Мар'їнка; з автоматичних станкових гранатометів – поблизу населених пунктів Верхньоторецьке та Новотроїцьке; з великокаліберних кулеметів - біля міста Красногорівка.



Зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів - у районі населеного пункту Кам'янка; з ручних протитанкових гранатометів - поблизу шахти Бутівка; зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - у районі населеного пункту Миколаївка.



Зі станкових протитанкових гранатометів - біля населеного пункту Чермалик.



У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики відкривали вогонь шість разів: з мінометів калібру 120 мм та протитанкових ракетних комплексів - поблизу села Кримське; з мінометів калібру 120 мм та озброєння бойової машини піхоти БМП-1 - біля селища Новолуганське.



Із мінометів калібру 82 мм - у районі населених пунктів Хутір Вільний та Новозванівка; з мінометів калібру 82 мм та стрілецької зброї - біля села Катеринівка; з протитанкових ракетних комплексів - поблизу селища міського типу Троїцьке.



За даними розвідки, 26 березня вогнем у відповідь одного окупанта було знищено та двох поранено.



"Від початку поточної доби обстрілів позицій наших військ не зафіксовано.



Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - йдеться у звіті.