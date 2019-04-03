Папа Франциск схвилював католиків, не дозволивши прихожанам цілувати свій перстень Суспільство | 27-03-2019, 05:27 0 171 У мережі популярним стало відео, на якому Папа Римський Франциск під час прийому в італійському місті Лорето не дозволяв прихожанам цілувати свій перстень - один із символів авторитету понтифіка.



Про це повідомляє Reuters.



Зазначається, що така поведінка Папи спричинила дискусії у католицькому світі.





"LifeSiteNews, консервативний католицький сайт, який часто критикує Папу, назвав цю ситуацію "тривожною", - йдеться у повідомленні.



Водночас священик-єзуїт Рассел Поллітт заявив, що "взагалі варто відмовитися від традиції цілування папського перстня".



За його словами, "це просто смішно, це запозичення з монархій". "Багато що з помпезності навколо понтифіків має бути скасованим", - наполягає він.



"Католики згадують, що навіть колишній Папа Бенедикт XVI та його попередник Іоанн Павло ІІ не любили, коли віряни цілували їм руки", - пише агентство.



У Ватикані не прокоментували детально поведінку Франциска. "Іноді йому це подобається, іноді ні. Все дуже просто", - заявив Reuters один із помічників Папи на умовах анонімності.



Папський перстень (який ще називають "перстнем рибалки") - один з символів авторитету понтифіка. Він має нагадувати, що Папа є спадкоємцем апостола Павла, який за родом занять був рибалкою.



Як тільки Папа помирає, перстень негайно знищується, щоб засвідчити кінець його правління.



Зазначається, що для новообраного Папи виготовляють новий перстень, як правило, із золота. Але Папа Франциск з метою економії попросив виготовити його перстень із позолоченого срібла.