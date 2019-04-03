Аеропорт "Полтава" обслужив перший міжнародний рейс Суспільство | 27-03-2019, 05:26 0 142 З аеропорту Полтави було здійснено перший міжнародний рейс.



Про це написав міністр інфраструктури Володимир Омелян на своїй сторінці в Facebook.



"З аеропорту Полтави вилетів перший міжнародний рейс нової української авіакомпанії SkyUp. Аеропорт не працював понад 15 років... Зараз повноцінно функціонує", - написав міністр.



Перший міжнародний чартерний рейс з аеропорту Полтави було здійснено в єгипетський Шарм-ель-Шейх.



Нагадуємо:



Полтавський аеропорт відновив роботу в липні 2018 року.



Він отримав статус міжнародного і почав обслуговувати туристичні чартерні рейси.



У лютому 2019 року стало відомо, що обласна рада дала згоду на передачу злітно-посадкової смуги аеропорту в держвласність, аргументувавши це тим, що у держави більше можливостей для розвитку повітряної гавані.