У ЦВК повідомили, скільки виборців тимчасово змінили місце голосування Суспільство | 27-03-2019, 05:25 0 180 Голова ЦВК Тетяна Сліпачук заявила, що з 2 січня до 25 березня правом тимчасово змінити місце голосування на президентських виборах скористались 315 725 українців.



Про це вона написала у Facebook у вівторок ввечері.



"Відділи ведення Державного реєстру виборців працювали на межі можливого, оформлюючи заяви про тимчасову зміну голосування без зміни виборчої адреси.



За останній тиждень було подано більше 210 тисяч заяв про тимчасову зміну місця голосування, в той час як за попередні майже три місяці - близько 100 тисяч", - зазначила голова ЦВК.



За її словами, найбільшу кількість заяв подано від жителів Донецької і Луганської областей - 63 869 і 28 834 відповідно.



Відділи ведення Держреєстру виборців розпочали друк уточнених списків виборців та передачу їх дільничним виборчим комісіям.



Сліпачук підкреслила, що на сайті ДРВ в результатах відповіді на запит щодо наявності виборця в Держреєстрі додана інформація щодо тимчасової зміни місця голосування. Також там вказані номер та адреса виборчої дільниці, до списку якої буде включено виборця.



Нагадаємо:



Раніше Сліпачук повідомляла, що станом на 22 березня місце голосування тимчасово змінили 181 602 громадян. З них 44 997 і 21 787 людей - жителі Донецької і Луганської областей відповідно.

Вибори президента відбудуться 31 березня, участь у них візьмуть 39 кандидатів.