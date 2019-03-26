На Дрогобиччині вшанували пам'ять Героя Небесної Сотні Йосипа Шілінга Суспільство | 26-03-2019, 18:44 0 48



Сьогодні, 26 березня, у Вороблевицькій школі відбулося відкриття виставки «Історії життя героїв Небесної сотні Львівщини», якою вшанували пам’ять героїв, які загинули у лютому 2014 року під час масових розстрілів на Майдані Незалежності у Києві.

Після цього в актовому залі відбувся вечір вшанування пам’яті мешканця села Вороблевичі Героя Небесної Сотні, Героя України Йосип Шілінга за участі його рідних, друзів, учнів та вчителів школи. Діти виконували патріотичні пісні, декламували вірші та показали сценічну постановку лютневих подій 2014 року.

Головний спеціаліст департаменту з питань культури, національностей та релігій Львівської ОДА Ольга Гошовська відзначила незламний дух, героїзм, самопожертву Героїв Майдану.

Участь у заході також взяли заступник голови Дрогобицької райдержадміністрації Володимир Ханас, начальник відділу культури Надія Козар, сільський голова Вороблевич Михайло Герій, методист відділу освіти Ірина Зубрицька. Варто зазначити, що основу фотовиставки складають 24 стенди-життєписи, виготовлені в Музеї визвольної боротьби України за участю родин Героїв Небесної Сотні.



