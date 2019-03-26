Працівники Львівської митниці ДФС виявили бездротову гарнітуру Apple AirPods Суспільство | 26-03-2019, 16:32 0 76



Учора, 36-річний громадянин України мешканець м. Чернівці, прибув зі Стамбулу в аеропорт «Львів». Для проходження митного контролю обрав смугу руху «зелений коридор», чим засвідчив, що не везе товарів, які підлягають оподаткуванню. Однак під час візуального огляду багажу в митників виникла підозра про наявність таких товарів. Громадянину було запропоновано пройти в кімнату для поглибленого огляду товарів. Там у валізі серед особистий речей було виявлено товар в обсягах, який згідно з п. 1 ст. 374 МК України, перевищує неоподатковувану норму переміщення через митний кордон України. Зокрема 49 навушників Apple Air Pods. Після митного огляду громадянин визнав себе їх власником. Вартість вилученого товару згідно з наданими товарними чеками –понад 59 тис. гривень.

Так, громадянин порушив встановлений Митним кодексом України порядок проходження митного контролю в зонах спрощеного митного контролю, тобто намагалася перемістити товар, що підлягає оподаткуванню при ввезенні на митну територію України.

За цим фактом складено протокол про порушення митних правил за ознаками, передбаченими статтею 471 Митного кодексу України. Товар вилучено. Справу скерують до суду.



