Оголошено переможців програми “АктивуйСя” Суспільство | 26-03-2019, 16:10 0 101

У 2019 році Департамент з питань культури, національностей та релігій облдержадміністрації та Львівська освітня фундація оголосили вже вдруге про старт спільної програми "АктивуйСя".

Мета програми – підтримати розвиток культури та міжсекторальної співпраці у громадах Львівської області шляхом реалізації комплексної культурно-освітньої програми та мікроґрантування.

Цього року переможцями програми за результатами відбору стали такі громади:

№

Район

Населений пункт

Заявник НД

Релігійна організація

01

Жидачівський , Новострілищанська ОТГ

с. Трибоківці,

с. Квітневе

Холявка Галина

о.Анатолій Доманський

02

Сколівський

Смт. Верхнє Синьовдне

Корчинський Андрій

о. Володимир Карлик

03

Самбірський, Вільшаницька ОТГ

с. Монастирець

Марія Прокопович



о. Віталій Сокрута



04

Миколаївський

с. Стільсько

Бінас Оксана

о.Степан Кос

05

Золочівський

смт. Поморяни

Стадник Уляна

о.Ярослав Котлінський

06

Перемишлянський

с. Ладанці

Русин Євстахій



о.Іван Городицький



07

Яворівський

с. Великополе

Світлана Павлик



о. Андрій Івашків



08

Стрийський

с. Добряни

Костів Любов



о.Володимир Сас



09

Перемишлянський, Бібрська ОТГ

с. Великі Глібовичі

Гірна Іванна



о. Микола Стручинський



10

Радехівський

с. Новий Витків

Мотовило Василь



о.Володимир Кот



11

Миколаївський

с. Черниця

Шимбра Наталя



о.Ігор Юркевич



12

Радехівський

смт. Лопатин

Виховська Ася

о. Василь Ждан



Нагадаємо, що відповідно до стратегії програми "АктивуйСя", переможці пройдуть наступні етапи:

1. Освітня частина програми, запропонована організаторами.

2. Після проходження освітньої частини переможці подають до ЛОФ деталізовані ідеї соціальних проектів, описаних за зразком аплікаційної форми.

3. Далі громади-переможці повинні організувати в громаді за фінансової підтримки Департаменту (не більше 20 000 грн.) літній дитячий табір та в його підсумку фандрайзинговий захід - фестиваль для дітей та сімей з метою збору коштів на реалізацію запланованого соціального проекту проекту.

4. Після успішного проведення заходу громади-учасники отримують від ЛОФ міні-ґрант у максимальному розмірі 20 000 грн. на реалізацію соціального проекту, а зібрані під час заходу кошти використовують як власний внесок у реалізацію проекту.



