Завершено фінансування пенсій за березень Суспільство | 26-03-2019, 16:09 0 73

За інформацією Головного управління Пенсійного фонду України у Львівській області, завершено фінансування пенсій за березень 2019 року.

25 березня, відповідно до графіка поденного фінансування пенсійних виплат на поточний місяць, головним управлінням Пенсійного фонду України у Львівській області завершено в повному обсязі фінансування пенсійних виплат та житлових субсидій за березень.

Загальна сума видатків на виплату пенсій за березень поточного року склала 2,0 млрд. гривень, житлових субсидій – 0,2 млрд. гривень.

