До уваги аграріїв - реєструвати земельну ділянку відтепер можна онлайн Суспільство | 26-03-2019, 16:08 0 111

19 березня набула чинності постанова Кабінету Міністрів України від 18 липня 2018 року № 710, якою внесено зміни до Порядку ведення Державного земельного кадастру, і яка дозволить реєструвати земельні ділянки онлайн. Про це інформують у департаменті агропромислового розвитку Львівської ОДА.

Фізичні чи юридичні особи, які бажають зареєструвати земельну ділянку, мають змогу подати відповідну заяву та необхідну документацію через розробника такої документації, тобто сертифікованого інженера-землевпорядника. Заява про проведення державної реєстрації земельної ділянки сертифікованим інженером-землевпорядником подається в електронній формі з використанням особистого електронного цифрового підпису.

Також є змога отримувати викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру в режимі онлайн з можливістю її друку на своєму комп’ютері для подальшого використання при підготовці землевпорядної документації.

Спрощена процедура державної реєстрації земельної ділянки з урахуванням принципу екстериторіальності при наданні відповідної послуги усуває причини, які зумовлюють, необхідність неодноразових звернень фізичних чи юридичних осіб із заявами та документами через центри надання адміністративних послуг до державних кадастрових реєстраторів (у разі виявлення помилок, необхідності внесення певних уточнень), та, як наслідок, зменшуються зайві витрати матеріальних ресурсів. При цьому залишена можливість подання відповідних документів щодо внесення відомостей до Державного земельного кадастру до Державного кадастрового реєстратора.

Крім того, з метою недопущення порушень під час державної реєстрації земельних ділянок постановою Уряду запроваджується онлайн моніторинг розгляду усіх видів заяв, що опрацьовуються у Державному земельному кадастрі. Сервіси відкритого моніторингу нададуть заявнику можливість контролювати стан готовності необхідних документів та отримувати актуальну інформацію про можливість їх отримання у відповідному центрі надання адміністративних послуг.



