НА КОРДНІ З РУМУНІЄЮ ПРИКОРДОННИКИ ВИКРИЛИ СПРОБУ ТЮТЮНОВОЇ КОНТРАБАНДИ

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: вівторок, 26/03/2019 На Дрогобиччині вшанували пам'ять Героя Небесної Сотні Йосипа Шілінга...>> Делегація з Львівщини відвідала Центр передових інновацій в Ізраїлі...>> На Львівщині презентували книгу про Іловайську трагедію...>> У Львівській ОДА відбувся круглий стіл щодо розвитку гідроенергетики в області...>> Мисливці області радились як зберегти і примножити державний мисливський фонд...>> За ініціативою ДФС України у Львові зустрінуться керівники митних органів шести країн Європи...>> Синоптики застерігають про погіршення погодних умов...>> Smart-технології в побуті: мер Львова проінспектував реалізацію проектів в рамках «Розумного мікрорайону — Наукова»...>> Реконструкція очисних споруд Львова: з міського бюджету цього року планують виділити більше 40 млн. грн на ремонтні роботи...>> Завтра буде призупинено подачу води до кількох вулиць Личаківського району...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
Гриценко про напад на нього: Це і є твоя мобілізація, Петре?...
 >>> 
Клімкін пояснив, чому не треба розривати дипвідносини з РФ...
 >>> 
Олександр Ганущин прозвітував про третій рік роботи Львівської обласної ради VІІ скликання...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Чоловіку, який до смерті побив товариша через борг, загрожує до 10 років за ґратами...
26-03-2019, 09:57  >>> 
У Львові до 2 років ув’язнення засудили автомобільного злодія...
26-03-2019, 09:55  >>> 
Червоноградець, який вдарив ножем чоловіка, постане перед судом...
25-03-2019, 10:16  >>> 
   Здоров'яЗдоров
6 березня - Всесвітній день боротьби з глаукомою...
06-03-2019, 15:43  >>> 
На Львівщині до двох років обмеження волі засудили лікаря акушер-гінеколога...
28-02-2019, 11:32  >>> 
Фахівці нагадують про профілактику йододефіцитних захворювань...
27-02-2019, 10:48  >>> 
футбольная одежда | аренда барной стойки на Украине

НА КОРДНІ З РУМУНІЄЮ ПРИКОРДОННИКИ ВИКРИЛИ СПРОБУ ТЮТЮНОВОЇ КОНТРАБАНДИ

Суспільство | 26-03-2019, 14:01Коментарів: 0 0 Переглядів: 71 71    
НА КОРДНІ З РУМУНІЄЮ ПРИКОРДОННИКИ ВИКРИЛИ СПРОБУ ТЮТЮНОВОЇ КОНТРАБАНДИ
Прикордонники Мукачівського загону завадили черговій спробі незаконного переміщення тютюнових виробів через кордон.
Сьогодні вранці, у міжнародний пункт пропуску «Дякове», на виїзд з України прибув автомобіль марки «БМВ», під керуванням громадянина 52-річного громадянина Литви.
Виходячи з наявної оперативної інформації, щодо ймовірного переміщення даним авто прихованих тютюнових виробів, прикордонниками було прийняте рішення про проведення поглибленого огляду даного авто.
В ході огляду прикордонники спільно з працівниками митниці виявили 1550 пачок сигарет, які іноземець спробував приховати використовуючи спеціально обладнані сховки, а також конструктивні особливості автомобіля.
Сигарети у правопорушника встановленим порядком вилучили. Крім того, чоловік позбувся також й свого транспортного засобу.

Прес-служба Мукачівського прикордонного загону
   Новини по темі: Суспільство
На Дрогобиччині вшанували пам'ять Героя Небесної Сотні Йосипа Шілінга...
26-03-2019, 18:44  >>> 
Мисливці області радились як зберегти і примножити державний мисливський фонд...
26-03-2019, 18:36  >>> 
За ініціативою ДФС України у Львові зустрінуться керівники митних органів шести країн Європи...
26-03-2019, 18:35  >>> 
Працівники Львівської митниці ДФС виявили бездротову гарнітуру Apple AirPods...
26-03-2019, 16:32  >>> 
Актуально про декларування доходів громадян...
26-03-2019, 16:11  >>> 
Оголошено переможців програми “АктивуйСя”...
26-03-2019, 16:10  >>> 
Завершено фінансування пенсій за березень...
26-03-2019, 16:09  >>> 
   АктуальноАктуально
Стрілянина в мечетях Нової Зеландії: кількість жертв зросла до 49...
15-03-2019, 11:45  >>> 
На Львівщині далі дме шалений вітер, який вже накоїв лиха в Україні...
11-03-2019, 09:43  >>> 
Петро Порошенко вручив державні нагороди трьом жінкам Держприкордонслужби...
08-03-2019, 11:20  >>> 
   ПолітикаПолітика
Три члени уряду Британії подали у відставку через Brexit...
26-03-2019, 09:59  >>> 
Парламент Британії вирішив визначити подальший хід Brexit...
26-03-2019, 08:21  >>> 
Пентагон виділить $1 млрд на будівництво стіни на кордоні з Мексикою...
26-03-2019, 08:17  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Гривня продовжує зміцнюватися...
26-03-2019, 10:02  >>> 
Нацкомісія назвала 10 ознак фіктивності інвестиційних проектів...
26-03-2019, 04:56  >>> 
ФОПи-єдинники, які здійснюють продаж лікарських засобів, зобов’язані застосовувати РРО...
25-03-2019, 16:50  >>> 
   СуспільствоСуспільство
На Дрогобиччині вшанували пам'ять Героя Небесної Сотні Йосипа Шілінга...
26-03-2019, 18:44  >>> 
Мисливці області радились як зберегти і примножити державний мисливський фонд...
26-03-2019, 18:36  >>> 
За ініціативою ДФС України у Львові зустрінуться керівники митних органів шести країн Європи...
26-03-2019, 18:35  >>> 
   ВладаВлада
Трамп і Меркель поговорили про НАТО і Україну...
25-03-2019, 08:16  >>> 
ЗМІ: Трамп відмовився розкрити суть переговорів з Путіним...
22-03-2019, 06:56  >>> 
Трамп закликав оприлюднити звіт спецпрокурора Мюллера...
21-03-2019, 07:51  >>> 
   КультураКультура
Симфонічний оркестр «INSO-Львів» виконає 24 каприси Ніколо Паганіні...
26-03-2019, 16:10  >>> 
У музичному флешмобі до Дня українського добровольця взяв участь хор ансамблю Держприкордонслужби...
14-03-2019, 19:51  >>> 
ВЕСНЯНІ БАРВИ ЛЬВІВСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ОПЕРИ...
12-03-2019, 16:31  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
18:44 На Дрогобиччині вшанували пам'ять Героя Небесної Сотні Йосипа Шілінга
18:43 Делегація з Львівщини відвідала Центр передових інновацій в Ізраїлі
18:42 На Львівщині презентували книгу про Іловайську трагедію
18:41 У Львівській ОДА відбувся круглий стіл щодо розвитку гідроенергетики в області
18:36 Мисливці області радились як зберегти і примножити державний мисливський фонд
18:35 За ініціативою ДФС України у Львові зустрінуться керівники митних органів шести країн Європи
17:02 Синоптики застерігають про погіршення погодних умов
17:01 Smart-технології в побуті: мер Львова проінспектував реалізацію проектів в рамках «Розумного мікрорайону — Наукова»
17:00 Реконструкція очисних споруд Львова: з міського бюджету цього року планують виділити більше 40 млн. грн на ремонтні роботи
16:58 Завтра буде призупинено подачу води до кількох вулиць Личаківського району

   Анонси
В «Укрінформі» відбудеться брифінг про заходи щодо посилення системи охорони кордону під час проведення виборів...
14-03-2019, 10:02  >>> 
Відкрито реєстрацію на дитячі забіги під час 9th Nova Poshta Kyiv Half Marathon...
11-03-2019, 15:54  >>> 
Шановні деревообробники - учасники аукціонних торгів з продажу необробленої деревини !...
11-03-2019, 10:41  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования