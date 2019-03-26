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НА КОРДНІ З РУМУНІЄЮ ПРИКОРДОННИКИ ВИКРИЛИ СПРОБУ ТЮТЮНОВОЇ КОНТРАБАНДИ
|Суспільство | 26-03-2019, 14:01
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Прикордонники Мукачівського загону завадили черговій спробі незаконного переміщення тютюнових виробів через кордон.
Сьогодні вранці, у міжнародний пункт пропуску «Дякове», на виїзд з України прибув автомобіль марки «БМВ», під керуванням громадянина 52-річного громадянина Литви.
Виходячи з наявної оперативної інформації, щодо ймовірного переміщення даним авто прихованих тютюнових виробів, прикордонниками було прийняте рішення про проведення поглибленого огляду даного авто.
В ході огляду прикордонники спільно з працівниками митниці виявили 1550 пачок сигарет, які іноземець спробував приховати використовуючи спеціально обладнані сховки, а також конструктивні особливості автомобіля.
Сигарети у правопорушника встановленим порядком вилучили. Крім того, чоловік позбувся також й свого транспортного засобу.
Прес-служба Мукачівського прикордонного загону
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