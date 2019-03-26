За час існування Нацгвардія втратила на Донбасі понад дві сотні бійців Суспільство | 26-03-2019, 10:00 0 91 За 5 років 219 представників Національної гвардії загинули в боях на Донбасі, 812 отримали поранення, ще 14 зникли безвісти.



Про це в День Національної гвардії України повідомив речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко.



"Трохи цифр на першу 5 річницю Національна гвардія України: 45 тисяч особового складу (законом передбачено збільшення за потреби до 60 тисяч); 34495 учасників бойових дій", – написав він.



"1364 відзначені державними нагородами, зокрема 188 посмертно; три Героя України (посмертно) – генерал-майор Сергій Кульчицький, лейтенант Богдан Завада, солдат Євген Тельнов", – продовжив Шевченко.



"Всього – 219 загиблих в АТО і ООС; 812 поранених і травмованих на війні; 14 зниклих без вісти", – констатував він.