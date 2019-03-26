ООС: Бойовики били з артилерії і мінометів, 2 поранених Суспільство | 26-03-2019, 08:19 0 101 Минулої доби бойовики 7 разів порушили режим припинення вогню, двічі застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння. 2 українських військових отримали поранення.





Про це йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 26 березня.



Підкреслюється, що бойовики обстрілювали позиції підрозділів ОС із ствольної артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.



"У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог обстріляв наших захисників чотири рази: з ручних протитанкових гранатометів - у районі населеного пункту Новомихайлівка; з великокаліберних кулеметів - поблизу села Старогнатівка та біля міста Красногорівка.



Із великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - у районі населеного пункту Лебединське", - наголосили у штабі.



У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти тричі відкривали вогонь: з артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів 82-го калібру - у районі села Кримське; з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - у районі населеного пункту Новотошківське; зі стрілецької зброї - поблизу селища Луганське.



"Від початку поточної доби обстрілів позицій наших військ не зафіксовано.



Об'єднані сили надійно контролюють дії противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - йдеться у звіті.