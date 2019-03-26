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У Венесуелі - знову масштабні відключення електроенергії
|Суспільство | 26-03-2019, 08:15
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|У Венесуелі сталося нове масштабне відключення електроенергії у кількох штатах. У понеділок, 25 березня, світла залишились і райони столиці - Каракаса.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на очевидців.
Зазначається, що світло зникло і в центрі Каракаса, де розташовані президентський палац і більшість міністерств. Влада заявила про закриття метро у столиці.
За словами очевидців, електропостачання відключили в деяких західних штатах країни, при цьому світло є в південному місті Пуерто-Ордас і в деяких частинах Валенсії - третьому за величиною місті країни.
Пізніше міністр інформації Венесуели Хорхе Родрігес заявив, що причиною нового "блекауту" стала кібератака, передає "Інтерфакс-Україна" з посиланням на латиноамериканські ЗМІ.
"Відключення електроенергії, зафіксоване в понеділок в Венесуелі, спровоковане проведеною кібератакою, націленою на ГЕС Гурі", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо:
7 березня вийшла з ладу головна гідроелектростанція Венесуели. Частково електрика з’являлася у столиці країни Каракасі 8 березня, відновити електропостачання по країні вдалося лише 13 березня.
Щонайменше 15 венесуельців із важкими хворобами нирок померли через неможливість проведення їм процедури гемодіалізу під час масштабного відключення електроенергії в країні.
8 березня президент Венесуели Ніколас Мадуро звинуватив у відключенні і подальшому хаосі "саботаж" його політичних опонентів та Сполучених Штатів, які закликали його відійти від посади.
Міністр інформації Венесуели Хорхе Родрігес тоді також заявив, що причиною наймасштабнішого в історії країни відключення електроенергії (так званого "блекауту") стала кібератака.
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