У Львові судитимуть підприємця, який заволодів майже 119 тис грн бюджетних коштів Суспільство | 25-03-2019, 10:12 0 111



За процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури №2, скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 28-річного чоловіка, який підозрювався у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2, ч.3 ст.191 КК України (заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно) та ч.1 ст.366 КК України (службове підроблення).



Досудовим розслідуванням встановлено, що обвинувачений, будучи зареєстрованим, як фізична особа-підприємець та маючи в своєму підпорядкуванні найманих працівників, у вересні 2015 року уклав договір підряду із Департаментом містобудування Львівської міської ради, згідно умов якого зобов’язувався виконати будівельні роботи з встановлення шумозахисних екранів довкола декількох навчальних закладів у Львові.



Однак, у жовтні-грудні 2015 року, перебуваючи на об’єктах будівництва, правопорушник склав, підписав, засвідчив печаткою та видав завідомо неправдиві офіційні документи (акти приймання виконаних будівельних робіт), у яких безпідставно завищив вартість окремих робіт (зокрема, тих, які взагалі не виконувалися).



Після отримання від мерії на банківську карту майже 119 тис грн зловмисник використав їх на власні потреби.



Заначимо, що з метою відшкодування завданої кримінальними правопорушенням шкоди, Львівською місцевою прокуратурою №2 в інтересах Львівської міськради заявлено цивільний позов на вказану суму.



Під час досудового розслідування до фігуранта застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.



За вчинене йому загрожує до 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.



На даний час справа перебуває на розгляді у Шевченківському районному суді м.Львова.











Прес-служба прокуратури Львівської області