В Ізраїлі ракета зруйнувала дім – Нетаньяху скоротив візит до США Суспільство | 25-03-2019, 10:09 0 131 У житловий будинок у центрі Ізраїлю вранці в понеділок вдарила ракета, випущена з Сектора Газа, – і поранила щонайменше 7 людей, зокрема двох немовлят.



Про це з посиланням на ізраїльську армію повідомляє "The Times of Israel".



Будинок у місті Мішмерет майже зрівняло з землею.



Зруйнований ракетою будинокй у місті Мішмерет

Зруйнований ракетою будинокй у місті Мішмерет

TIMESOFISRAEL.COM

За даними армії, сигнал повітряної тривоги пролунав приблизно о 5:20 ранку над районами Шарон і Емек Хеферу на північ від Тель-Авіва.



У зв'язку з обстрілом прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху перервав свою поїздку в Сполучені Штати Америки.



"Це був злочинний напад на Ізраїль, і ми відповімо рішуче", – пообіцяв він.



Нетаньяху сказав, що пробуде в Вашингтоні до зустрічі з президентом США Дональдом Трампом в понеділок – і одразу після цього повернеться до Ізраїлю.



Як очікується, в Білому домі підпишуть наказ про визнання суверенітету Ізраїлю над Голанськими висотами.



Минулого тижня з Сектора Газа також були випущені дві ракети по Тель-Авіву, що тоді розцінили як помилку терористичного угрупування ХАМАС.