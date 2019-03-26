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Telegram дозволив видаляти переписку в будь-який момент
|Суспільство | 25-03-2019, 10:07
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|У месенджері Telegram з'явилася можливість видаляти повідомлення, навіть надіслані співрозмовником, без обмежень часу.
Про це повідомляється в блозі месенджера.
"Тепер користувачі зможуть видаляти будь-які свої повідомлення в будь-який момент, у тому числі для співрозмовника. Можна також видалити повністю особисті листування в обох співрозмовників", – йдеться в повідомленні.
Подібна функція з'явилася ще в 2017 році, однак тоді вона давала можливість видаляти лише власні повідомлення протягом 48 годин, зазначає "Укрінформ".
Крім того, тепер користувач в налаштуваннях конфіденційності може відключити перехід на свій профіль за іменем при пересиланні повідомлень. У такому випадку з'являлося посилання на профіль відправника.
Також можна відключити відображення аватарок профілю в Telegram.
Тепер за бажання користувач месенджера може зробити так, що його співрозмовник ніколи не зможе довести, що він щось написав.
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