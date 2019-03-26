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Міжнародний день лісів на Львівщині!

Суспільство | 22-03-2019, 16:12Коментарів: 0 0 Переглядів: 341 341    


Уже 14-й рік поспіль, у Міжнародний день лісів - 21 березня, на теренах Львівщини стартувала Акція Держлісагентства України «Майбутнє лісу у твоїх руках».

У Міжнародний день лісів, який цього року проходить під загальним гаслом «Ліси та освіта», на території державних лісогосподарських підприємств Львівського ОУЛМГ відбулись різноманітні заходи: посадка лісу, благоустрій і озеленення територій, прибирання лісів та прилеглих територій від сміття, а також ознайомчо-пізнавальні та еколого-просвітницькі заходи із залученням студентської та учнівської молоді.

До заходів також активно долучились представники органів влади, місцевого самоврядування, члени Громадської ради при Львівському ОУЛМГ, науковці та журналісти.

Міжнародний день лісів у Перемишлянському лісництві ДП "Бібрське лісове господарство" відзначили відновленням лісу на площі 1 га. Долучилися до праці лісівників: голова Громадської ради при Держлісагентстві України Василь Масюк, голова Громадської ради при Львівському ОУЛМГ Степан Білас з членами громадської ради, депутат Львівської обласної ради Василь Баран, голова та заступник Перемишлянської РДА Володимир Танчин та Богдан Гуменюк, голова Перемишлянської районної ради Роман Андрусишин, представники органів місцевого самоврядування, представники громадської ініціативи «Друзі лісу», журналісти, студенти Національного лісотехнічного університету та активна молодь Української академії лідерства в якій навчаються діти з усієї України.

Лісівники Бродівського лісгоспу разом зі школярами місцевої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 м. Броди, з якою лісівники вже давно співпрацюють, озеленили новий спортивний майданчик саджанцями туї, вирощеними в тепличному господарстві Бродівського лісгоспу.

Акцію «Майбутнє лісу у твоїх руках» державне підприємство «Дрогобицьке лісове господарство» розпочало з Лішнянського лісництва, де за участю шкільного лісництва створено 1 га лісових культур, де було висаджено понад 4 тисячі сіянців молодих дубів.

До Міжнародного дня лісів у Низівському лісництві ДП «Жовківський лісгосп» відбулась акція з садіння нових дерев. Разом із лісівниками відтворювати нові ліси, прийшло чимало небайдужих людей. До акції долучився перший заступник голови Львівської облдержадміністрації Ростислав Замлинський, а також садити нові ліси завітали члени Молодіжної ради об’єднання профспілок Львівщини.
Також на Жовківщині лісівники разом з військовослужбовцями Державної прикордонної служби м. Великі Мости долучились до посадки лісових культур на території Любельського лісництва в кварталі 41 виділі 17 на площі 1,0 га , де висадили 7280 шт. сіянців дерев.

Учні Зозулівського шкільного лісництва, представники місцевої влади та громади, працівники лісової охорони ДП «Золочівський лісгосп» відзначаючи Міжнародний день лісів, висадили сіянці сосни та дуба на ділянці площею 1 гектар у кв. 33 вид. 30.7 у Зозулівському лісництві. Також лісівники разом з учнями Підкамінської, Маркопільської та Голубицької шкіл розвісили 100 шпаківень у насадженнях Пеняківського, Білокамінського та Золочівського лісництв.

Учні КЗ ЛОР «Винниківської загальноосвітньої санаторної школи-інтернат відвідали з екскурсією Винниківське лісництво Львівського лісгоспу. Школярів ознайомили з роботою лісівників, методами вирощування у розсадниках садивного матеріалу, основами лісівництва. Після бесіди з школярами у лісових масивах держлісфонду підприємства спільно було розвішано 15 шпаківень.

Учні Мостиського шкільного лісництва «Паросток» та учні 8-9 класів Арламівськоволянської ЗОШ І-ІІ ступенів з керівником і вчителем біології проввели Флешмоб на тему «Бережімо ліс!» та інформаційну годину з лісівниками Мостиського лісництва. Учні даною акцією закликали інші школи приєднатися до проведення флешмобу у себе і долучитися до заходів прибирання лісу від сміття.

Вже традиційно, працівники контори ДП «Рава-Руський лісгосп» у Міжнародний день лісу садили лісові культури. Учні ЗОШ с. Волиця, разом з працівниками лісової охорони посадили 2000 шт. саджанців вільхи чорної у Волицькому лісництві. Учні Немирівського шкільного лісництва разом з лісівниками садили культури в Немирівському лісництві та розвісили шпаківні, які виготовили завчасно.

Також до Міжнародного дня лісів на території лісових масивів ДП «Рава-Руське ЛГ» 79 учасників зібрали 256 мішків сміття, серед них працівники Жовківської районної адміністрації, працівники та студенти професійного ліцею, працівники шпалопросочувального заводу, районної лікарні та поліклініки, школи-гімназії, та місцеві жителі, які турбуються про рідний край.

В рамках проведення акції "Майбутнє лісу у твоїх руках – 2019" в держлісфонді П’ятничанського лісництва ДП «Стрийський лісгосп» на площі 1,0 поблизу с. Вівня Стрийського району, спільними зусилями державної лісової охорони та місцевих жителів та представника газети «Рідне поле» проведено садіння часткових лісових культур дуба звичайного. Державною лісовою охороною Роздільського та Стільського лісництв в Роздільській ЗОШ І-ІІІ ступенів та державною лісовою охороною Дашавського лісництва в Верчанській СЗОШ І-ІІ ступенів для учнів шкільних лісництв проведено відкритий урок на тематику "Значення лісу в житті людини», присвячений Міжнародному дню лісів.

21 березня для учнів Хирівського ліцею було проведено профорієнтаційну екскурсію в ДП "Старосамбірське ЛМГ". Учнівську молодь ознайомили з основним інструментом, який використовується при посадці лісу - меч Колесова. Наприкінці екскурсії кожен з учнів посадив своє деревце.

У Міжнародний день лісів відбувся старт весняного посіву лісового насіння в ДП «Львівський лісовий селекційно-насіннєвий центр», що у м. Брюховичі, де за суперсучасною технологією запустили виробництво з вирощування лісу. У розсаднику європейського взірця щорічно буде вирощуватися до 15 мільйонів саджанців із закритою кореневою системою. Участь у заході взяли начальник Львівського ОУЛМГ Анатолій Дейнека, голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин, начальник Департаменту екології та природних ресурсів Львівської ОДА Руслан Гречаник, голова Брюховицької селищної ради Володимир Доманський, директор Навчально-наукового інституту лісового і садово-паркового господарства Національного лісотехнічного університету України, доктор с. г. наук, проф. Степан Миклуш, професор кафедри лісових культур і лісової селекції НЛТУ України Юрій Дебринюк, бізнес-координатор шведської компаніі ВCC Евальдас Блажевічюс, керівник лісорозсадника в м. Паневежіс, Литва Егідіс Калуйна, представник компанії ВСС в Україні Роман Любека, голова Громадської ради при Держлісагентстві України Василь Масюк, голова Громадської ради при Львівському ОУЛМГ Степан Білас, а також журналісти, члени Громадської ради при Львівському ОУЛМГ та студенти НЛТУ України та Української Академії Лідерства.


Лісівники Львівщини висловлюють подяку всім, хто долучився до заходів відзначення Міжнародного дня лісів!

https://lvivlis.gov.ua/news?id=3484
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