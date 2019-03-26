У поліцейську будку біля посольства РФ в Афінах кинули гранату Суспільство | 22-03-2019, 10:04 0 142 Невідомі особи кинули гранату в поліцейську будку біля посольства РФ в Афінах вночі.



Про це повідомив кореспонденту ТАСС прес-аташе посольства РФ Василь Гаврилов.



"Невідомі особи, проїжджаючи приблизно о 03:30 ранку на мотоциклі близько консульського відділу посольства, кинули вибуховий пристрій, імовірно, гранату в поліцейську будку. Пристрій вибухнув", – сказав він.



"Будці завдано незначної шкоди. Ніхто не постраждав", – додав Гаврилов.



Представник посольства уточнив, що інцидент стався в афінському районі Халандрі, де розташовано консульський відділ посольства.



"Будка розташована поруч із будівлею консульського відділу. Вибуховий пристрій було кинуто прямо до будки, яка розміщується не на території диппредставництва, а на вулиці", – сказав Гаврилов.



За його словами, район навколо консульського відділу оточила поліція. Компетентні органи Греції ведуть розслідування.