|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
У поліцейську будку біля посольства РФ в Афінах кинули гранату
|Суспільство | 22-03-2019, 10:04
| 0 142
|
|Невідомі особи кинули гранату в поліцейську будку біля посольства РФ в Афінах вночі.
Про це повідомив кореспонденту ТАСС прес-аташе посольства РФ Василь Гаврилов.
"Невідомі особи, проїжджаючи приблизно о 03:30 ранку на мотоциклі близько консульського відділу посольства, кинули вибуховий пристрій, імовірно, гранату в поліцейську будку. Пристрій вибухнув", – сказав він.
"Будці завдано незначної шкоди. Ніхто не постраждав", – додав Гаврилов.
Представник посольства уточнив, що інцидент стався в афінському районі Халандрі, де розташовано консульський відділ посольства.
"Будка розташована поруч із будівлею консульського відділу. Вибуховий пристрій було кинуто прямо до будки, яка розміщується не на території диппредставництва, а на вулиці", – сказав Гаврилов.
За його словами, район навколо консульського відділу оточила поліція. Компетентні органи Греції ведуть розслідування.
|
|