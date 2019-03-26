Мешканець Стрия, який до смерті побив власну дружину проведе 7 років і 6 місяців за ґратами Суспільство | 22-03-2019, 10:02 0 133

Стрийською місцевою прокуратурою підтримувалось обвинувачення в суді стосовно 40-річного мешканця Стрия, який обвинувачувався у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого).



Нагадаємо, подія трапилась у лютому минулого року в будинку подружжя.



Чоловік у стані алкогольного сп'яніння розпочав словесну суперечку із своєю дружиною у результаті якої, наніс їй численні удари кулаками по тілу та голові.



Потерпіла отримала шістнадцять тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості, від яких і померла на місці події.



Вироком Стрийського міськрайонного суду зловмисника визнано винним у вчиненні інкримінованого злочину та засуджено до 7 років і 6 місяців позбавлення волі.







Прес-служба прокуратури Львівської області



