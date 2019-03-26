ДТП в Києві: Кличко обіцяє перевірку підприємства, якому належить маршрутка Суспільство | 22-03-2019, 06:59 0 146 Мер Києва Віталій Кличко запевнив, що покарання за ДТП, яке сталося біля метро "Дорогожичі", має нести не тільки водій маршрутки.



Про це йдеться у повідомленні на сторінці Кличка в Facebook.



"Розслідування трагедії, що сталася сьогодні біля метро Дорогожичі, має бути відкритим і відбутися в стислі терміни", - заявив він.



"Я щиро співчуваю постраждалим, за життя яких зараз борються медики. І хочу запевнити, усі винні, не тільки водій, понесуть покарання. Я ініціюю перевірку підприємства, якому належить маршрутка. Її результати будуть оприлюднені", - запевнив мер Києва.



Варто зазначити, що ДТП сталося за участі маршрутного таксі №155 КП "Київпастранс".





Нагадуємо:



У столиці біля станції метро "Дорогожичі" водій маршрутки збив трьох людей, які переходили дорогу на пішоходному переході на зелений сигнал світлофора.