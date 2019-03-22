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« Ми не можемо підвести тих, хто вірить нам і вірить в нас...»
|Суспільство | 21-03-2019, 18:42
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Ні, він не літературний персонаж, а цілком реальна людина. Його звати Олександр, він водій реанімобіля волонтерської групи "Battle for life" (битва за життя). На питання – «чи важко бути волонтером скоро вже на шостий рік війни?». Відповідає з легкою усмішкою:
Розумієте, ми вже звикли. Втягнулись. І не можемо підвести тих, хто вірить нам і вірить в нас.
В своєму мирному житті він інженер по автоматизації. Само собою, є родина, обов’язки робота. Але, він завжди знаходить кілька місяців, щоб поїхати в район проведення ООС.
Колись був такий анекдот, - розповідає Олександр. – Ти за білих чи за красних? Відповідь – я за своїх. Щоб там було спокійніше, потрібно знаходити час, щоб приїхати сюди.
Обв’язки водія швидкої на війні набагато ширші ніж в мирному житті. Це не лише швидко доставити всіх з точки «А» в точку «Б». тут ще і потрібно прикрити екіпаж, не підставитись під ворожий вогонь, вміти вийти з під-обстрілу. Крім того, він розуміє, що за його спиною, часто іде війна з смертю. І ціна поразки - сльози матері чи дружини над могилою. А тому Олександр завжди доглядає за своєю машинкою, і готовий виїхати в рейс в сніг, ніч, вітер чи дощ.
За словами нашого героя – найкращий день його життя, це коли він і його екіпаж сидять на базі без роботи. І в ефірі, на питання медика звучить відповідь з передових ВОПів - «ситуація 4-5-0».
Тарас Грень.
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