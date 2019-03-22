Упродовж доби працівники Львівської митниці ДФс вилучили понад півтонни продуктів харчування Суспільство | 21-03-2019, 13:37 0 103

Серед вилученого переважають м’ясні вироби.

Упродовж останньої доби працівники Львівської митниці ДФС зафіксували кілька випадків незаконного переміщення товарів через митний кордон України Більшість з них − під час ввезення на митну територію України.

Так, у пункті пропуску «Шегині –Медика», громадянин України намагався ввезти прошутто Prosciutto crudo італійського виробництва в індивідуальних упаковках загальною вагою 376 кг. Товар містився серед особистих речей у багажному відділенні та салоні автомобіля. Ще майже 50 кг м’яса свинини митники знайшли в автомобілі нашого співвітчизника у пункті пропуску «Краковець- Корчова». Серед інших випадків щодо незаконного переміщення продуктів харчування, зафіксовано незаконне переміщення цибулі та кави. Також працівники митниці вилучали міксер, кухонну витяжку, телевізор, садову сітку тощо. В усіх випадках громадяни намагались перемісти товари смугою спрощеного митного контролю «зелений коридор».

Так, громадяни України порушили встановлений порядок проходження митного контролю в зонах спрощеного митного контролю, тобто переміщували товари в обсягах, що перевищують неоподатковувану норму переміщення через митний кордон України.

Такі дії мають ознаки порушення митних правил, передбачені ст. 471 Митного кодексу України. Товари вилучено, їх вартість буде встановлено додатково. Справи скерують до суду.

