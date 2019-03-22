Після 23 травня до власників машин з єврономерами будуть застосовуватися санкції Суспільство | 21-03-2019, 13:34 0 100

З 24 травня 2019 року вступають в дію норми щодо посилення адміністративної відповідальності за порушення вимог законодавства при переміщенні транспортних засобів в митних режимах тимчасового ввезення і транзиту.

У власників автомобілів на іноземній реєстрації є можливість при оформленні транспортних засобів скористатися умовами перехідного періоду, який триватиме до 23 травня 2019 року включно.

Зауважимо, що відповідальність громадян щодо перевищення термінів транзиту авто на іноземній реєстрації передбачена новими нормами митного кодексу, зокрема, статтею 469 Митного кодексу України.

Для зручності громадян, на внутрішніх митних постах Закарпатської митниці ДФС фахівці відомства надають консультативні послуги з питань митного оформлення автомобілів.

Громадяни можуть отримати консультації за такими адресами:

Митний пост «Хуст».

Адреса: 90400, Закарпатська область, Хустський район, м. Хуст, вул. Сливова 34.

Митний пост «Виноградів-вантажний».

Адреса: 90300, Закарпатська обл., м. Виноградів, вул. Північна, 25.

Митний пост «Ужгород-центральний».

Адреса: 89424 Закарпатська область, Ужгородський р-н., с. Великі Лази, вул. Східна, 3.

Митний пост «Мукачево».

Адреса: 89600, Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Берегівська об’їзна, 12. Телефон чергового: (3131) 4-99-00.

До вступу в дію норм щодо посилення адміністративної відповідальності за порушення при переміщенні ТЗ в митних режимах тимчасового ввезення і транзиту залишилося 63 дні.

ДФС у Закарпатській області

