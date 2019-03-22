|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Майже 5 га земель на Мостищині прокуратура повернула територіальній громаді
|Суспільство | 21-03-2019, 09:45
| 0 84
|
Мостиським районним судом Львівської області у січні 2019 року задоволено дві заяви Городоцької місцевої прокуратури про визнання відумерлою спадщини після смерті громадян.
Прокуратура вимагала визнану відумерлою спадщину (земельні ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва загальною площею 4,88 га вартістю понад 4,7 млн грн) передати у власність територіальній громаді Малнівськоволянської сільської ради.
Зазначимо, що прокурор звернувся до суду, оскільки було порушено інтереси держави внаслідок невжиття органом місцевого самоврядування заходів щодо оформлення права власності на ці земельні ділянки, що могло призвести до їх протиправного використання.
Відтак, після набрання рішеннями судів законної сили, завдяки заходам, вжитих прокуратурою на стадії їх реального виконання, вже у березні цього року вказані території повернуто у комунальну власність.
Прес-служба прокуратури Львівської області
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|« Ми не можемо підвести тих, хто вірить нам і вірить в нас...»...
|21-03-2019, 18:42
| >>>
|Відповідальність, яка передбачена за порушення законодавства про працю (Личаківське управління)...
|21-03-2019, 16:09
| >>>
|Упродовж доби працівники Львівської митниці ДФс вилучили понад півтонни продуктів харчування...
|21-03-2019, 13:37
| >>>
|Після 23 травня до власників машин з єврономерами будуть застосовуватися санкції...
|21-03-2019, 13:34
| >>>
|Оприлюднено Довідник показників нормативної грошової оцінки земель населених пунктів...
|21-03-2019, 11:44
| >>>
|Поліцейському, який отримав 3 тис доларів США неправомірної вигоди, постановлено вирок на Львівщині...
|21-03-2019, 10:33
| >>>
|Українські закордонні паспорти оформили понад 140 тисяч кримчан...
|21-03-2019, 10:28
| >>>
|