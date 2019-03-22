ООС: Бойовики били з мінометів, ПТРК і гранатометів, 3 поранених Суспільство | 21-03-2019, 07:52 0 108 Минулої доби бойовики 11 разів обстріляли позиції ОС, 10 разів застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння. 3 українських військових отримали поранення.



Про це йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 21 березня.



Підкреслюється, що окупанти 10 разів застосували заборонені Мінськими домовленостями міномети калібрів 120 та 82 мм з витратою 74 міни.



"Крім того, противник обстрілював наших захисників із протитанкового ракетного комплексу, витративши п'ять керованих ракет, а також із озброєння бойової машини піхоти, гранатометів, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї", - заявили у штабі.



У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів - поблизу населеного пункту Лебединське; зі снайперської зброї - у районі міста Мар'їнка.



У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ": двічі - з мінометів калібрів 120 та 82 мм, а також гранатометів - у районі населеного пункту Новолуганське.



Двічі - з мінометів калібрів 120 та 82 мм, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - біля села Старий Айдар;

з мінометів 120-го та 82-го калібрів, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів - у районі села Катеринівка.



Із мінометів 120-го калібру та озброєння бойової машини піхоти БМП-1 - у районі населеного пункту Троїцьке; з мінометів 82-го калібру - поблизу населених пунктів Піщане та Станиця Луганська; з протитанкового ракетного комплексу - у районі населеного пункту Хутір Вільний.



За даними розвідки, 20 березня вогнем у відповідь двох бойовиків було ліквідовано та п'ятьох поранено. Також знищено склад з боєприпасами та один військовий автомобіль окупантів.



"Від початку поточної доби обстрілів позицій наших військ не зафіксовано.



Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - йдеться у звіті.