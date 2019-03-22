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Більшість американців хоча б частково впевнені у розслідуванні щодо РФ - опитування
|Суспільство | 21-03-2019, 07:48
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|Приблизно 6 із 10 американців мають принаймні деяку впевненість у справедливості розслідування спеціального прокурора Роберта Мюллера щодо РФ, 33% - дуже впевнені, 37% - не дуже або зовсім не впевнені у справедливому розслідуванні.
Про це свідчать результати опитування, проведеного Центром досліджень громадських зв'язків Associated Press-NORC, передає "Голос Америки".
"Схвалення Трампа в новому опитуванні становить 40%, що трохи більше, ніж 34% в січні, під час тимчасового закриття уряду США, яке тривало місяць", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що підтримка Трампа з боку американців, у порівнянні з попередніми президентами США, стабільно коливається у діапазоні від 35 до 45 відсотків.
Нагадуємо:
Раніше Палата представників Конгресу США одноголосно проголосувала за оприлюднення кінцевого звіту слідства спецпрокурора США Роберта Мюллера щодо російського втручання у вибори в США у 2016 році.
Американські спецслужби прийшли до висновку, що Росія втрутилася у президентську гонку 2016 року, намагаючись обернути результати виборів на користь Трампа. Росія заперечує втручання у вибори.
У листопаді адвокати Білого дому надали Мюллеру письмові відповіді Трампа на питання про втручання РФ у американські вибори 2016 року.
Трамп повідомив, що відповіді на питання Мюллера давав особисто.
Пізніше адвокати Трампа заявили, що президент США більше не буде відповідати на додаткові питання в процесі розслідування про втручання РФ у американські вибори 2016 року.
The New York Times, посилаючись на інформацію з документів, представлених в Конгрес США і дані суду і звинувачення, пов'язані з розслідуванням можливого втручання іноземців у вибори, порахувала, що під час президентської кампанії 2016 року і після виборів Дональд Трамп і його оточення контактували з представниками РФ і WikiLeaks або їх посередниками не менше 100 разів.
У січні тодішній в.о. генерального прокурора США Метью Вітакер оголосив, що Мюллер закінчує своє розслідування.
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