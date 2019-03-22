Ціль номер один – перспективні зміни ЗСУ Суспільство | 20-03-2019, 20:51 0 146

Побачивши камери, хлопці просять не знімати доки вони не вдягнуть балаклави, або формувати кадри так, щоб не було видно їх облич. І це не старий «АТОшний» забобон. Справа в тому, що на кожного з них і досі полює російська розвідка. Бо вони представники напевно наймолодших підрозділів ЗСУ – вони оператори безпілотників. І за ними іде постійне полювання всіх представників спецслужб наших ворогів.

З початком російської агресії Збройні Сили України зіткнулись з серйозним викликом, адже проти нас діяв добре оснащений сучасною технікою ворог. В палітрі його озброєнь були не лише нові бойові машини, та піхотне озброєння. Він мав принципово нові засоби розвідки та спостереження. Україна прийняла виклик. І от тепер нам є чим пишатись. Бо всього за чотири, обпалених війною та кризою, роки ми змогли створити свої військові підрозділи дронів.

Розумієте, треба було не лише створювати нову техніку, яка б могла протидіяти ворожій РЕБ, але й вчити командирів всіх рівнів вмінню застосовувати її, - розповідає командир підрозділу БПЛА. – Буквально ламати їх свідомість. І нам це вдалось.

Сьогодні, на озброєнні Збройних Сил України є кілька десятків видів бойових дронів. Всі вони без винятку виготовляються в Україні. Так само Україна розробила і програмне забезпе